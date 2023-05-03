В Донецкой области после взрывов вспыхнул пожар: возможен "хлопок" на складе оккупантов
Во временно оккупированном поселке Моспино Донецкой области прогремели взрывы. После этого там вспыхнул сильный пожар.
Похоже, в поселке к оккупантам пришел "хлопок". Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.
Важно "Хлопок" в Мелитополе и Бердянске: прилетело по базам оккупантов
Что известно о взрывах в Донецкой области
Поселок Моспино оккупирован россиянами с 2014 года. 3 мая там сообщили о "хлопке". Очевидцы обнародовали кадры масштабного пожара. На них видно, что в небо поднялся густой чёрный дым.
В Моспино начался масштабный пожар после взрыва / фото местные телеграм-каналы
По предварительным данным, загорелся склад с боеприпасами российских террористов.
Однако, что именно произошло в поселке – пока неизвестно. Надеемся, что сейчас оккупантам в Моспино очень горячо.
Пожар в Моспино: смотрите видео
К оккупантам часто приходит "хлопок"
- Недавно во временно оккупированном Мелитополе у оккупантов немного пригорело в месте базирования. Местные паблики писали, что есть попадание в гостиницу "Привал охотника", где базировались захватчики.
- Также оккупанты сообщали о двух мощных взрывах в Бердянске. Они подтверждали попадание в аэропорт, где было очень много российских военных.
- 27 апреля в Мелитополе был "хлопок". Иван Федоров заявил, что в городе раздался мощный взрыв. Позже стало известно, что, по всей видимости, взорвали Александра Мищенко – местного коллаборанта.
- 29 апреля около 4:20 во временно оккупированном Севастополе прозвучали 2 мощных взрыва.
- Так, в Севастополе прилетело по нефтебазе в Казачьей бухте – там начался масштабный пожар.