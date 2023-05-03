В Донецкой области после взрывов вспыхнул пожар: возможен "хлопок" на складе оккупантов

Во временно оккупированном поселке Моспино Донецкой области прогремели взрывы. После этого там вспыхнул сильный пожар.

Похоже, в поселке к оккупантам пришел "хлопок". Об этом сообщают местные телеграм-каналы, информирует 24 Канал.

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Что известно о взрывах в Донецкой области

Поселок Моспино оккупирован россиянами с 2014 года. 3 мая там сообщили о "хлопке". Очевидцы обнародовали кадры масштабного пожара. На них видно, что в небо поднялся густой чёрный дым.

В Моспино начался масштабный пожар после взрыва / фото местные телеграм-каналы

По предварительным данным, загорелся склад с боеприпасами российских террористов.

Однако, что именно произошло в поселке – пока неизвестно. Надеемся, что сейчас оккупантам в Моспино очень горячо.

Пожар в Моспино: смотрите видео

К оккупантам часто приходит "хлопок"