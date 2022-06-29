В Киевской области молния разрушила мост через Ирпень: есть по меньшей мере 1 погибший

В селе Демидов в Киевской области молния разрушила мост. Она попала в одну из опор, к сожалению, есть жертва и пострадавшие.

В селе Демидов, что в Киевской области, молния разрушила мост. Однако причиной разрушения моста была не только стихия.

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Непогода и взрывчатка разрушили мост

Как сообщил глава Дымерской территориальной громады Владимир Пидкурганный, мост через Ирпень разрушила молния. По предварительным данным, она попала в одну из колонн.

Могла сдетонировать взрывчатка, которую установили на случай вторжения российских оккупантов. Сейчас известно о том, что погиб один человек, еще двое получили ранения.

Момент попадания молнии в мост: видео

Движение транспорта через мост невозможно. Решается вопрос проезда через Козаровичи. На месте уже работают спасатели, также проводятся следственные действия по выяснению причин инцидента.

Разрушенный мост в Демидове / Фото УБЦ

Схема объезда участка разрушенного моста

В Демидове должны были восстанавливать разрушенную дамбу

Ранее в результате боевых действий в Демидове была разрушена дамба на реке Ирпень. В Киевской ОВА сообщали, что будут пытаться отстроить дамбу в кратчайшие сроки и с соблюдением всех требований безопасности.

Глава МИД Дмитрий Кулеба также сообщил о том, что активная работа над восстановлением дамбы началась сразу после освобождения Киевщины от российских оккупантов.

Война России с Украиной: последние новости

Россияне пытаются распространить фейк о том, что Украина будет мобилизовать женщины. В МВД заверили, что это очередная ложь российских оккупантов и попытка распространить панику среди украинцев.

Белорусы собрались проводить мобилизацию в отдельных регионах. Приспешники российских оккупантов уже проверяют приписной состав. Путин очень надеется на расширение фронта и активное вступление Беларуси в войну против Украины.

Разведка США сообщает о том, что Путин несмотря на провал своих планов не отказывается от намерения продолжать войну против Украины. Российский диктатор хочет захватить хотя бы большую часть украинской территории.

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