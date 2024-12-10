Кабмин утвердил соглашение с Румынией о строительстве моста через Тису

Кабинет Министров 10 декабря одобрил соглашение с правительством Румынии по строительству автодорожного пограничного моста. Он должен проходить через реку Тиса.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука и главу Закарпатской ОВА Мирослава Билецкого.

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Где построят мост между Украиной и Румынией через Тису

По данным Тараса Мельничука, автодорожный мост построят на Закарпатье. Мостовой переход хотят возвести на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) и Сигету-Мармацией (Румыния).

Где будет располагаться новый мост Украины и Румынии через Тису: смотрите на карте

В свою очередь глава Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий отметил, что в перспективе вблизи этих населенных пунктов также построят и пункт пропуска через границу.

По договоренностям, мост через Тису протяженностью 261,2 метра будет состоять из двух параллельных конструкций для каждого направления движения с двумя полосами.

Строительство моста между Украиной и Румынией через Тису / Фото из фейсбука Мирослава Билецкого

Стоит отметить, что соглашение о строительстве моста согласовали на совместном заседании правительств Украины и Румынии в октябре 2023 года в Киеве.

Интересно, что работы по строительству моста начались в конце сентября 2024 года, когда румынская власть расчистила и оградила территорию строительства. Для облегчения транспортировки материалов и оборудования на строительную площадку был создан временный переход.

Ранее Мирослав Билецкий заявлял, что, ожидается, что строительство моста будет завершено до января 2025 года, после чего он будет введен в эксплуатацию.