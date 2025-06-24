Без сообщения остались 8 поселков: на Закарпатье обвалился мост: на Закарпатье

В Закарпатской области на участке автомобильной дороги Т-0710 Нижние Ворота – Ужок вечером 24 июня обвалился мост. Сразу несколько населенных пунктов остались без сообщения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого.

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Что известно о разрушении моста на Закарпатье

Инцидент произошел между Подполозьем и Ждениево, что в Мукачевском районе. На место оперативно выехали полицейские наряды. У разрушенного моста правоохранители фиксируют событие и разрабатывают варианты объезда и восстановления транспортного сообщения.

Во время обвала никто не пострадал – на мосту не было ни машин, ни пешеходов. Мост соединял между собой различные населенные пункты и сейчас "отрезанными" остаются поселок Ждениево, села Збины, Щербовец, Пашковица, Буковец, Перекрестный, Чечирный и Розтока.

Руководители соответствующих служб находятся на месте. Привлечены все силы и средства. Управлением патрульной полиции разработан маршрут альтернативного проезда,

– сообщили в ОГА.

В Мукачевском районе обвалился мост / Фото полиции Закарпатской области

Отметим, что иногда чрезвычайные ситуации случаются, когда совсем этого не ожидаешь. Так 7 июня на Львовщине на экскурсионный автобус в селе Нагуевичи упал дуб Ивана Франко. Дерево было аварийным, о чем предупреждала информационная табличка. К счастью, в результате этого события никто не пострадал.