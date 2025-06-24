Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника Закарпатської ОДА Мирослава Білецького.

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Що відомо про руйнування мосту на Закарпатті

Інцидент трапився між Підполоззям та Жденієво, що в Мукачівському районі. На місце оперативно виїхали поліцейські наряди. Біля зруйнованого мосту правоохоронці фіксують подію та розробляють варіанти об'їзду та відновлення транспортного сполучення.

Під час обвалу ніхто не постраждав – на мосту не було ані машин, ані пішоходів. Міст сполучав між собою різні населені пункти й наразі "відрізаними" залишаються селище Жденієво, села Збини, Щербовець, Пашковиця, Буковець, Перехресний, Чечірний та Розтока.

Керівники відповідних служб перебувають на місці. Залучені всі сили та засоби. Управлінням патрульної поліції розроблено маршрут альтернативного проїзду,

– повідомили в ОДА.

В Мукачівському районі обвалився міст / Фото поліції Закарпатської області

Зазначимо, що іноді надзвичайні ситуації трапляються, коли зовсім цього не очікуєш. Так 7 червня на Львівщині на екскурсійний автобус в селі Нагуєвичі впав дуб Івана Франка. Дерево було аварійним, про що попереджала інформаційна табличка. На щастя, внаслідок цієї події ніхто не постраждав.