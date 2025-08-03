ВСУ взорвали FPV-дроном заминированный россиянами мост в Брянской области
- Операторы 1-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ с помощью FPV-дрона взорвали заминированный россиянами мост через реку Цата в Брянской области.
- Мост должен был использоваться для эвакуации российских войск, но после взрыва движение через него стало невозможным.
Силы обороны продолжают уничтожать вражеские цели, в том числе и на территории России. Недавно ВСУ взорвали мост, который заминировали сами же россияне.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DroneBomber.
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Что известно о взрыве моста в Брянской области?
Так, операторы 1-й отдельной бригады территориальной обороны с помощью FPV-дрона взорвали мост через реку Цата в Брянской области.
Militarnyi отмечает, что мост взорвали после того, как его заминировали россияне. Силы обороны воспользовались ситуацией и разрушили переправу.
Сам мост должен был использоваться россиянами в случае эвакуации собственных войск. После его разрушения движение через него стало невозможным.
ВСУ взорвали мост в Брянской области: смотрите видео
На опубликованном видео видно около десятка противотанковых мин, ТМ-62, которые были установлены как на конструкции моста, так и на самой опоре
Как россияне заминировали мост: смотрите видео
Кстати, с начала войны Россия уже потеряла 1 056 130 солдат убитыми и ранеными. За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 920 оккупантов.