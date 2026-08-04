Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Что известно о новых поражениях?

В Генштабе отметили, что был поражен временный пункт дислокации подразделения ФСБ в селе Счастливцево Херсонской области. Информация о потерях противника в настоящее время уточняется.

Кроме того, украинские военные поразили автомобильный мост через реку Сейм в районе села Зване Курской области России и железнодорожный мост через реку Молочная вблизи Светлодолинского Запорожской области. По данным Сил обороны, эти объекты российские войска использовали для военной логистики и опрокидывания личного состава и техники.

Во временно оккупированном Крыму Силы обороны поразили пункт коммуникации и питания ретранслятора ударных беспилотников типа "Герань/Гербера" в Оленовке, а также башню со радиоэлектронной борьбой в Артемовке. Также в Бахмуте был поражен пункт управления русских войск и узел связи.

В Генштабе подчеркнули, что и в дальнейшем будут системно наносить удары по военным объектам противника с целью ослабления его боевых возможностей и прекращения вооруженной агрессии России против Украины.

Напомним, в Ленинградской области России беспилотники атаковали район Красного Бора, где были поражены склады Wildberries. Российские власти заявили о сбитии 15 дронов, но подтвердили повреждение складской зоны. Над местом удара поднялся густой черный дым.

Кроме того, в ночь на 4 августа в Чехове в Подмосковье раздалась серия взрывов после атаки беспилотников. Известно, что разгорелся пожар в районе большого логистического комплекса, который, по данным телеграмм-каналов, может принадлежать Wildberries.