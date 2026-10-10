Крымский мост не спасет Россию: какое направление может стать роковым для ее логистики

Уничтожение переправы через Керченский пролив имеет огромное эмоциональное значение, однако не остановит снабжение вражеской армии. Настоящим ударом по военной логистике оккупантов станет разрушение железнодорожных путей на территории России.

Как рассказал 24 Каналу руководитель центра по изучению оккупации Петр Андрющенко, гораздо большее значение для фронта имеют два железнодорожных моста в Ростове-на-Дону. Он пояснил, что именно эти объекты обеспечивают основную логистику российских оккупантов.

Почему Ростов важнее Крыма

Петр Андрющенко отметил, что ликвидация Крымского моста крайне необходима с эмоциональной точки зрения, чтобы навсегда закрыть этот вопрос и продемонстрировать слабость врага. Однако военная стратегия требует сосредоточиться именно на тех железнодорожных путях, которые снабжают оккупационные войска.

Помимо ударов по инфраструктуре, руководитель центра изучения оккупации подчеркнул важность системного давления на оккупационные администрации в захваченных городах, в частности в Донецке, Мариуполе, Бердянске, Мелитополе и Скадовске. Главная цель заключается в создании условий, при которых предатели будут бояться выходить на работу.

Коллаборационисты должны знать, что если ты идешь на работу в оккупационную администрацию, тебе следует ждать, что к тебе "заглянет" какой-нибудь "Лютый" (украинский дрон – 24 Канал), который без записи на прием внепланово к тебе "заглянет",

– сказал Андрющенко.

По его мнению, такой страх неизбежно приведет к организационному коллапсу и подорвет вражескую систему обороны изнутри.

Руководитель центра изучения оккупации о значении Крымского моста: видео

Напомним, что незаконное сооружение через Керченский пролив уже подверглось существенным разрушениям. Как сообщил Дмитрий Плетенчук, россияне не рискуют перебрасывать по мосту горючее и тяжелобронированную технику из-за технических проблем после ряда атак.

В то же время, как сообщает " по словам Игоря Романенко ", для окончательного уничтожения этого объекта необходима тщательная подготовка и объединение усилий нескольких ведомств.