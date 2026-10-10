Як розповів 24 Каналу керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко набагато більше значення для фронту мають два залізничні мости у Ростові-на-Дону. Він пояснив, що саме ці об'єкти забезпечують основну логістику російських окупантів.

Чому Ростов важливіший за Крим

Петро Андрющенко зазначив, що ліквідація Кримського мосту вкрай необхідна з емоційного погляду, аби назавжди закрити це питання та продемонструвати слабкість ворога. Однак військова стратегія вимагає фокусуватися саме на тих залізничних шляхах, які живлять окупаційні війська.

Окрім ударів по інфраструктурі, керівник центру вивчення окупації наголосив на важливості системного тиску на окупаційні адміністрації в захоплених містах, зокрема у Донецьку, Маріуполі, Бердянську, Мелітополі та Скадовську. Головна мета полягає у створенні умов, за яких зрадники боятимуться виходити на роботу.

Колаборанти мають знати, що якщо ти йдеш на роботу в окупаційну адміністрацію, маєш чекати до себе якогось "Лютого" (український дрон – 24 Канал), який без запису на прийом позаштатно до тебе "завітає",

– сказав Андрющенко.

На його думку, такий страх неминуче призведе до організаційного колапсу та підірве ворожу систему оборони зсередини.

Керівник центру вивчення окупації про значення Кримського мосту: відео

Нагадаємо, що незаконна споруда через Керченську протоку вже зазнала суттєвих руйнувань. Як повідомив Дмитро Плетенчук, росіяни не ризикують перекидати мостом пальне та важкоброньовану техніку через технічні проблеми після низки атак.

Водночас за словами Ігоря Романенка, для остаточного знищення цього об'єкта необхідна ретельна підготовка та об'єднання зусиль кількох відомств.