Мотивация в 26 тысяч евро: Хорватия хочет вернуть домой эмигрантов

27 декабря 2021 , 00:58
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Источник:

The Epoch Times

Хорватская диаспора едва ли не больше, чем население самой Хорватии. Поэтому власти страны решили попытаться вернуть хотя бы часть людей на родину.

А для этого придумали незаурядную мотивацию. Каждому эмигранту, кто вернется жить домой, обещают выплату в 26 тысяч евро.

К слову, недавно Премьер-министр Хорватии встретился с мэром Львова.

Вернувшимся на родину эмигрантам в Хорватии выплатят по 26 тысяч евро

Новая программа хорватской власти называется "Я выбираю Хорватию".

  • Ее участники могут получить 26 тысяч евро – если до сих пор проживали за границей (в основном речь о других странах Европейского Союза), но решат вернуться на родину.
  • Впрочем, есть еще одно условие – на территории Хорватии эти вернувшиеся должны создать бизнес.

Необходимость воплощения такой программы власти объясняют уменьшением населения страны и его старением.

Вначале правительство не рассчитывает на большую волну тех, кто захочет вернуться – речь идет хотя бы о 4 или 4,5 тысячи человек. Старт программы намечен уже на 1 января.

Обратите внимание: хорватов по приблизительным оценкам, как пишет Википедия , сейчас примерно 4,5 миллиона в самой Хорватии и на Балканах в целом. И еще как минимум столько же диаспоры в остальном мире. 

В программе "Я выбираю Хорватию" также говорится, кроме возвращения людей из-за границы, и о возвращении жителей городов в малонаселенные сельские регионы. Таким также будут давать премию – те же 26 тысяч евро.

К слову:

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Автор: Олесь Друкач