Мотоциклист в Ужгороде пролетел десяток метров после столкновения: видео жуткого ДТП
Источник:телеграм Виталия Глаголы
В Ужгороде произошло жуткое ДТП. В результате аварии мотоциклист пролетел 10 метров после столкновения с автомобилем и выжил.
Видео инцидента опубликовал в своем телеграм-канале журналист Виталий Глагола. На кадрах видно, как водитель мотоцикла на скорости врезался в ВАЗ.
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Мотоциклист избежал серьезных травм
Согласно информации журналиста, ВАЗ столкнулся с мотоциклом 3 октября. ДТП произошло примерно в 18: 00.
Водитель 1992 года, управляя автомобилем ВАЗ, не учел дорожной обстановки и во время поворота налево допустил столкновение с мотоциклом Ducati HYM, которым управлял мужчина 1998 года рождения,
– говорится в сообщении журналиста.
На место происшествия вызвали скорую медицинскую помощь. Предварительный диагноз – ушиб грудной клетки, перелом 7–8 ребра. В то же время серьезных травм мужчина не получил.
Мотоциклист пролетел десяток метров после столкновения: видео с телеграм-канала Виталия Глаголы
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Полный текст публикации:
Жуткое ДТП в Ужгороде: мотоциклист, который пролетел 10 метров после столкновения с автомобилем и выжил.
Вчера в Ужгороде ВАЗ столкнулся с мотоциклом. ДТП произошло около 18: 00 на улице Тельмана возле супермаркета АТБ.
Водитель 1992 года, управляя автомобилем ВАЗ ,не учел дорожной обстановки и во время поворота налево допустил столкновение с мотоциклом Ducati HYM которым управлял мужчина 1998 года рождения. На место происшествия была вызвана скорая: предварительный диагноз ушиб грудной клетки, перелом 7-8 ребра. Серьезных травм мужчина избежал.