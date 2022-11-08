Государство национализировало два оборонных предприятия: что они могут производить
"Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и еще ряд других важных предприятий перешли в собственность Украины. Такой шаг существенно повлияет на работу нашего военно-промышленного комплекса.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что у государства есть больше возможностей, чтобы обеспечить эти предприятия финансированием и гарантировать загрузку их работой.
Обратите внимание Украина национализировала "Укрнафту" и "Мотор Сич": Фурса назвал негативный момент
Для чего национализировали "Мотор Сич" и "АвтоКрАЗ"
Жданов отметил, что национализация двух оборонных предприятий должна повлиять на работу в нашем военно-промышленном комплексе. Это для этого и делается.
Дело в том, что во время военного положения государство может национализировать или изымать в свою собственность предприятия для обеспечения обороноспособности страны,
– заявил военный эксперт.
По его словам, после окончания военного положения будет рассматриваться вопрос либо выкупа с компенсацией, либо возврата собственникам этих предприятий.
Что могут производить переданные в собственность государства "АвтоКрАЗ" и "Мотор Сич": смотрите видео
Что могут производить "АвтоКрАЗ" и "Мотор Сич"
Жданов считает, что подобные вещи нужно было делать с самого начала. Потому что государство в любом случае является более прочным как учреждение, как институция. Ведь государство имеет больше возможностей, чтобы взять под контроль и гарантировать загрузку работой этих предприятий, а самое главное – обеспечение их финансированием. Речь идет о выплате заработной платы и покупке комплектующих и необходимых материалов для того или иного производства.
"АвтоКрАЗ" у нас выпускает шасси. К сожалению, при предыдущей власти произошло так, что основным шасси для Вооруженных Сил Украины стал МАЗ-500 производства Беларуси,
– сказал Жданов.
По словам военного эксперта, это было очень досадно, имея собственное предприятие. Сейчас нужно ставить наше войско на отечественное шасси как многофункциональное и базовое.
Он добавил, что "Мотор Сич" вообще уникальный завод, который может производить и ремонтировать как вертолетные двигатели, так и двигатели для самолетов. А это сейчас нам крайне необходимо, ведь каждый боеспособный самолет и вертолет – это шаг к победе.
Передача в собственность государства "Мотор Сич" и "АвтоКрАЗ": коротко
- 5 предприятий, связанных с деятельностью Игоря Коломойского, Константина Жеваго, российского бизнесмена Константина Григоришина и Вячеслава Богуслаева перейдут в собственность государства. Соответствующее решение 6 ноября приняла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.
- Президент Владимир Зеленский объяснил, для чего Украина национализировала пять предприятий. Он подчеркнул, что эти шаги вполне законны, их необходимо предпринять в условиях полномасштабной войны, ведь все усилия сейчас должны быть направлены на защиту страны и поддержку ВСУ.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль также отметил, что национализация компаний произошла согласно всем нормам закона. Предприятия производят продукцию, которая критически важна для нашей обороноспособности и стабилизации ситуации в энергосистеме.