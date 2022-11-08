Государство национализировало два оборонных предприятия: что они могут производить

"Мотор Сич", "АвтоКрАЗ" и еще ряд других важных предприятий перешли в собственность Украины. Такой шаг существенно повлияет на работу нашего военно-промышленного комплекса.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что у государства есть больше возможностей, чтобы обеспечить эти предприятия финансированием и гарантировать загрузку их работой.

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Для чего национализировали "Мотор Сич" и "АвтоКрАЗ"

Жданов отметил, что национализация двух оборонных предприятий должна повлиять на работу в нашем военно-промышленном комплексе. Это для этого и делается.

Дело в том, что во время военного положения государство может национализировать или изымать в свою собственность предприятия для обеспечения обороноспособности страны,

– заявил военный эксперт.

По его словам, после окончания военного положения будет рассматриваться вопрос либо выкупа с компенсацией, либо возврата собственникам этих предприятий.

Что могут производить переданные в собственность государства "АвтоКрАЗ" и "Мотор Сич": смотрите видео

Что могут производить "АвтоКрАЗ" и "Мотор Сич"

Жданов считает, что подобные вещи нужно было делать с самого начала. Потому что государство в любом случае является более прочным как учреждение, как институция. Ведь государство имеет больше возможностей, чтобы взять под контроль и гарантировать загрузку работой этих предприятий, а самое главное – обеспечение их финансированием. Речь идет о выплате заработной платы и покупке комплектующих и необходимых материалов для того или иного производства.

"АвтоКрАЗ" у нас выпускает шасси. К сожалению, при предыдущей власти произошло так, что основным шасси для Вооруженных Сил Украины стал МАЗ-500 производства Беларуси,

– сказал Жданов.

По словам военного эксперта, это было очень досадно, имея собственное предприятие. Сейчас нужно ставить наше войско на отечественное шасси как многофункциональное и базовое.

Он добавил, что "Мотор Сич" вообще уникальный завод, который может производить и ремонтировать как вертолетные двигатели, так и двигатели для самолетов. А это сейчас нам крайне необходимо, ведь каждый боеспособный самолет и вертолет – это шаг к победе.

Передача в собственность государства "Мотор Сич" и "АвтоКрАЗ": коротко