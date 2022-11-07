Для помощи ВСУ: почему передали государству "Мотор Сич", "Укрнафту" и другие компании олигархов

На заседании ставки Верховного Главнокомандующего власти приняли решение о передаче в собственность государства 5 предприятий, принадлежавших олигархам. Министр обороны Алексей Резников объяснил, для чего Украине "Мотор Сич", "Укрнафта" и другие компании.

После обеда, 7 ноября, Совет национальной безопасности и обороны подтвердил слухи СМИ о том, что ряд предприятий будут переданы в собственность государства. Также состоялась пресс-конференция, на которой украинские чиновники объяснили это решение.

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Украина будет управлять компаниями в интересах ВСУ

Секретарь СНБО Алексей Данилов перечислил структуры, временно национализированные государством. До окончания военного положения Украина присвоит активы "Укрнафты", "Укртатнафты", "АвтоКрАЗ", "Запорожтрансформатор" и "Мотор Сич".

В Минобороны обосновали это решение тем, что нужно обеспечивать украинскую армию должным образом и использовать для этого все возможности.

В интересах Вооруженных сил Украины и всего сектора безопасности и обороны осуществлять управление всеми активами 5 указанных предприятий будет Министерство обороны. Это делается для того, чтобы обеспечить неотложные потребности ВСУ и всего сектора обороны,

– сказал Резников.

Он конкретизировал, что эти предприятия будут обеспечивать технику украинских военных горюче-смазочными материалами, будут ремонтировать оружие и выполнять другие функции, которые будут приближать нашу победу в войне против России.

Переданные государству предприятия будут работать круглосуточно

Премьер-министр Денис Шмыгаль также отметил, что национализация компаний состоялась по всем нормам закона. Предприятия производят продукцию, которая критически важна для нашей обороноспособности и стабилизации ситуации в энергосистеме.

Эти предприятия должны работать 24 на 7 для нужд обороны государства. Мы говорим о переводе экономики на военные рельсы – это одна из частей стратегии,

– прокомментировал Шмыгаль.

Страхование от госсоветов

Шмыгаль подчеркнул, что никаких изменений в работе компаний не будет. Коллективы предприятий будут сохранены, однако будет больше заказов и гарантий от государства по производству продукции.

Напомним, 22 октября СБУ задержала Вячеслава Богуслаева, управлявшего компанией "Мотор Сич". Его подозревают в государственной измене и том, что он передавал врагу двигатели для авиации.

По всей видимости, национализация ведущих компаний Украины также связана с тем, чтобы избежать в будущем подобных инцидентов. У государства будет возможность контролировать активы оборонных предприятий и следить за тем, чтобы кто-то не решил помогать оккупантам уничтожать Украину.

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