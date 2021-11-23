Можем поднять этот вопрос на заседании, – "слуга" об исключении Камельчука

Юрий Камельчук известен своими неоднократными скандальными поступками. В частности он заявлял, что коронавирус – вымышленный. В то же время народного депутата до сих пор не исключили из "Слуги народа".

Его позиция имеет право на существование. Такое мнение в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале высказал "слуга" Егор Чернев.

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Позиция Камельчука – безответственная

Он считает, что, несмотря на права, Камельчук не вакцинируется и подвергает опасности не только себя, но и окружающих.

Решение об исключении принимает фракция, но я думаю, что мы можем поднять этот вопрос на заседании,

– подчеркнул Чернев.

По его словам, позиция одиозного нардепа является безответственной. Она влияет на разных людей.

"Позиция здравого смысла – вакцинироваться"

Чернев общался с Камельчуком на эту тему. "Слуга" отметил, что в начале пандемии скандальный нардеп публично об этом высказывался. В то же время сейчас заявляет, что это его личная позиция и он "не будет педалировать" историю в медиа.

"Очень странно, что позиция президента, фракции, вообще позиция здравого смысла – нужно вакцинироваться, но некоторые члены команды – антивакцинаторы", – добавил Чернев.

Антивакцинаторские взгляды Камельчука

Народный депутат известен своими антивакцинаторскими взглядами. В частности он заявил, что коронавируса не существует, а вакцине не стоит доверять.

Кроме этого, Камельчук обвинил Всемирную организации здравоохранения во лжи, связанной с COVID-19.

Недавно народный избранник решил поссориться с охранниками Верховной Рады и требовал у них результаты ПЦР-тестов.