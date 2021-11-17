Можем полагаться только на себя: в ЕС заявили, что не помогут войском в случае вторжения России

Из-за того, что ЕС не имеет оборонительного альянса с Украиной, в случае обострения ситуации на Донбассе Киев может рассчитывать только на себя. Максимум, чем может помочь Евросоюз – политическая, дипломатическая, экономическая и финансовая помощь.

Об этом сказал верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам обороны.

Важно Внимательно будем следить за действиями России в отношении Украины, – Госдеп США

Из заявления следует, что Украина не может рассчитывать на военную поддержку в случае широкомасштабного ввода российских войск.

Если встает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе, – мы будем продолжать реагировать в пределах действий, введенных с времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе,

– указал Боррель.

Он отметил, что ЕС очень внимательно следит за развитием ситуации, имея лишь ту информацию о текущей ситуации на восточной границе Украины, которая была предоставлена украинской и американской сторонами. В то же время Боррель напомнил, что двустороннее Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной не предусматривает создания военного союза.

"Мы имеем соглашение об ассоциации, Восточное партнерство, которые охватывают широкий круг вопросов. Мы солидарны с Украиной, и мы привлечены к усилиям по защите и поддержке территориальной целостности Украины. Все будет продолжаться именно таким образом", – резюмировал главный дипломат ЕС.

Какие страны уже выразили военную поддержку Украине

Ранее в Великобритании заявили о готовности направить в Украину примерно 600 бойцов сил спецназначения. Об этом заговорили на фоне опасения относительно подготовки Россией вторжения.

Впоследствии министр обороны Швеции Петер Гультквист заговорил о возможности отправить шведских военнослужащих в Украину в рамках учебной миссии под руководством ЕС.