Можем потерять много людей, – Зеленский объяснил, почему Украина до сих пор не начала контрнаступление

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно больше времени, чтобы начать долгожданное контрнаступление ВСУ. Киев ждет обещанного оружия от Запада.

Ожидаемое контрнаступление может стать решающим моментом в войне. При этом это испытание для Украины, стремящейся доказать, что оружие и техника, полученные им от западных партнеров, могут привести к значительным победам на поле боя.

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Зеленский прокомментировал готовность ВСУ к контрнаступлению