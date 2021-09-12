Можем повоевать, – Данилов не исключает возвращения Крыма вооруженным путем
Источник:"Радио Свобода"
Вооруженные Силы Украины в состоянии очистить территорию Донецкой и Луганской областей, а также Крыма от оккупантов. Но решение вопроса военным путем приведет к многочисленным жертвам.
В том числе и среди мирного населения. Такое мнение высказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
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"Мы можем повоевать за Крым", – заявил он.
И добавил, надо иметь в виду, что Украина не может допустить, чтобы сотни тысяч людей полегли во время таких военных операций.
У нас как раз есть понимание того, где есть эта граница. Но это не значит, что в случае необходимости мы не будем этим пользоваться,
– отметил секретарь СНБО.
Данилов: Слишком мало вот этого "мы обеспокоены"
Он рассказал, что был очень впечатлен, когда многие партнеры Украины поддержали "Крымскую платформу". Но после этого должны быть действия.
Данилов напомнил, что сейчас в Крыму происходят нарушения прав человека. Их забирают в тюрьмы, пытают, лишают возможности жить. "И вот это словосочетание "мы обеспокоены" на сегодня, я считаю, слишком мало для того, чтобы все это продолжалось в современном мире", – подчеркнул он.
По его словам, это должны быть активные действия как экономические, так и финансовые. Однако о военной составляющей не говорится, потому что в современном мире это невозможно. Ведь из-за этого будет гибнуть большое количество мирного населения.
Ситуация в оккупированном Крыму: последние новости
- Оккупанты 4 сентября провели обыск в доме заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Политика задержали и увезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии прокремлевские силовики провели еще ряд незаконных обысков. Среди задержанных 3-4 сентября крымских татар оказался родственник первой заместительницы министра иностранных дел Эмине Джапаровой Асан Ахтемов. Также в следственном изоляторе Симферополя находится его брат Азиз.
- Задержанных обвинили в "организации диверсии на газопроводе" в селе Пермовайское в оккупированном Крыму. Адвокат братьев Ахтемовых сообщил, что из крымчан российские спецслужбы силой выбивали показания.