Об этом 24 каналу сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он отметил, что, вероятнее всего, это будет представитель некой силовой структуры.

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Кто может оказаться у власти

По словам Коваленко, именно силовые структуры имеют все шансы, чтобы пост президента России занял их председатель или представитель. Речь идет о министерстве обороны, ФСБ и, конечно, сухопутных войсках.

Он отметил, что каждый из них занимает свою позицию по так называемой "спецоперации" в Украине. Кто-то является представителем силового решения этого вопроса, мол, "спецоперация" необходима, чтобы сделать путь в Приднестровье. В частности, таково мнение министерства обороны России, Сергей Шойгу.

Однако есть и более умеренные, понимающие, что все-таки лучше распиливать бюджет, в котором есть сверхприбыли по продаже нефти и газа, а не бюджет, в котором есть сверхдоходы от невыплаченных пенсий и заработных плат бюджетникам. В этом есть большая разница в десятках триллионов, поэтому возможно совершенно разное решение.

Изменится ли что-нибудь для Украины

Как подчеркнул Коваленко, кто бы ни пришел вместо Путина на его место – он все равно будет торговаться относительно того, какие территории Украины Россия оставит себе. Это некий недоимперский реваншизм, который есть в генетическом коде россиян.

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Украине остается лишь продолжать деоккупировать свои территории от российских врагов, поскольку скорого завершения войны во время смены власти в России не нужно ожидать. В любом случае, придет военный преступник.

Пока россияне будут воевать

В то же время, паники российское войско не будет поднимать. Может быть только новое распоряжение от командования возвращаться определенным подразделениям для того, чтобы ликвидировать тех, кто не согласен с сменой власти.

– заявил Коваленко.

По его словам, не исключено, что у российского командования будут проблемы на некоторых направлениях. Кроме того, у них их есть даже сейчас. Однако есть рычаги, которые заставят россиян продолжать воевать.

"Пока им потребуется, чтобы война продолжалась и пока у них не будет действенного сценария относительно масштабного побега из Украины, боевые действия будут продолжаться", - подчеркнул Коваленко.

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