Про це 24 каналу повідомив військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко. Він зазначив, що, найімовірніше, це буде представник якоїсь силової структури.
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Хто може опинитися при владі
За словами Коваленка, саме силові структури мають всі шанси, щоб пост президента Росії посів їхній голова або ж представник. Мовиться про міністерство оборони, ФСБ і, звісно, сухопутні війська.
Він зазначив, що кожен з них займає свою позицію щодо так званої "спецоперації" в Україні. Хтось є представником силового розв'язання цього питання, мовляв, "спецоперація" необхідна, аби зробити шлях до Придністров'я. Зокрема, такої думки міністерство оборони Росії, Сергій Шойгу.
Однак є й більш помірні, які розуміють, що все-таки краще розпилювати бюджет, у якому є надприбутки з продажу нафти та газу, а не бюджет, у якому є надприбутки від невиплачених пенсій та заробітних плат бюджетникам. У цьому є велика різниця у десятки трильйонів, тому може бути зовсім різне розв'язання.
Чи зміниться щось для України
Як наголосив Коваленко, хто б не прийшов замість Путіна на його місце – він однаково буде торгуватися стосовно того, які території України Росія залишить собі. Це такий собі недоімперський реваншизм, який є у генетичному коді росіян.
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Україні залишається лише продовжувати деокупувати свої території від російських ворогів, оскільки на швидке завершення війни під час зміни влади в Росії не потрібно очікувати. У будь-якому випадку прийде військовий злочинець.
Доки росіяни воюватимуть
Водночас паніки російське військо не здійматиме. Може бути лише нове розпорядження від командування повертатися певним підрозділам для того, щоб ліквідувати тих, хто не згоден зі зміною влади,
– заявив Коваленко.
За його словами, не виключено, що російське командування матиме проблеми на деяких напрямках. Крім того, вони їх мають навіть зараз. Однак є важелі, які змусять росіян продовжувати воювати.
"Доки їм буде потрібно, щоб війна продовжувалась та допоки вони не матимуть дієвого сценарію щодо масштабної втечі з України, бойові дії триватимуть", – наголосив Коваленко.
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Чому чутки про смерть Путіна небезпечні
- Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів пояснив, чому інформаційні вкиди про хвороби, операції та коми Путіна працюють на руку Кремля. Він зазначив, що через такі припущення у людей може статись підміна понять.
- За словами Андрусіва, тоді замість боротьби та допомоги Збройним Силам України люди можуть просто чекати, коли ж помре Путін і нібито все закінчиться. Однак жодних офіційних підтверджень його хвороби поки навіть нема.
- Журналістка Тетяна Даниленко пояснила, чому українцям не варто сподіватись, що смерть Путіна поставить крапку у війні з Україною. Вона зазначила, що Кремль сам розпускає чутки про його хвороби.