Может дойти до отставки, – Щербина о вероятном освобождении Монастырского

Существует возможность, что Денис Монастырский вероятно уйдет в отставку. Однако власти не будут спешить с принятием такого решения.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал главный редактор "РБК-Украина" Сергей Щербина. Он убежден, что найти нового министра внутренних дел было бы не так просто.

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Может ли Монастырский уйти в отставку

На вопрос ведущего, может ли дойти до отставки Дениса Монастырского, Щербина ответил утвердительно.

Может действовать. Думаю, что может дойти, но дело в том, что команда власти, на мой взгляд, будет взвешивать риски. Сергей Щербина Главный редактор "РБК-Украина"

Он заявил, что может возникнуть такая ситуация, когда отставка будет неотвратимой и такое решение придется принять. "Жертвовать меньшим ради спасения большего", – добавил Щербина.

В то же время, по его словам, власть не будет спешить с тем решением, потому что кого-то придется назначить новым министром внутренних дел. Самое сложное в этом не только найти человека, который согласится стать главой МВД, но и провести его через сессионный зал – собрать достаточное количество голосов.

Вероятная отставка Монастырского: что известно