Белорусские военные поехали на учебу в Россию: могут ли они пополнить вражескую армию

Белорусские военные поехали учиться в страну-агрессора – перенимать опыт так называемой "СВО". Владимир Путин, тем временем, еще с начала полномасштабной войны надеется, что белорусы будут участвовать в войне против Украины.

По мнению экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, этого не произойдет. Он подчеркнул 24 Каналу, что Александр Лукашенко хитрый и умеет "петлять".

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"Пока жив белорусский диктатор Лукашенко, думаю, этого не произойдет. Он – бывший советский глава колхоза, всю жизнь умевший имитировать "бурную деятельность" и "накалывать" проверяющих. Это – модель его отношений с Путиным", – сказал Дикий.

Другое дело – имитация "бурной деятельности". Российская и белорусская армия не раз проводили совместные маневры. В частности, обучение. При этом Беларусь оккупирована, поскольку предоставила свою инфраструктуру россиянам. Также им отдали запасы техники и боеприпасов.

Белорусской армии и не сильно есть чем (воевать – 24 Канал), если бы она решила в эту войну вписаться. Но они делают все, чтобы именно напрямую в войну не вступить,

– отметил экс-командир роты батальона "Айдар".

Как отметил Евгений Дикий, на границе Украины с Россией продолжается война с такой интенсивностью, как до полномасштабного вторжения. Там работает артиллерия и минометы, группы ДРГ. Украинские военные на это отвечают.

"Другая ситуация на белорусской границе. Все очень напряженно, но ни одного выстрела. ДРГ тихонько лазят, а ни одного миномета, ни пушки ни разу вообще там не прозвучало. И это фактически определенный компромисс, на который идут обе стороны", – сказал экс-командир роты батальона "Айдар".

Пока жив белорусский диктатор

Александр Лукашенко, по мнению Дикого, всячески удерживает страну от прямого вступления в войну против Украины. А Украина "относительно терпимо" относится к оккупации Беларуси Россией.

"Пока жив Лукашенко – где-то так и будет. А вот, если россияне его уберут и поставят именно напрямую гауляйтера своего – это будет другая история", – подчеркнул экс-командир роты батальона "Айдар".

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