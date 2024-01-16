Белорусские военные поехали на учебу в Россию: могут ли они пополнить вражескую армию
Белорусские военные поехали учиться в страну-агрессора – перенимать опыт так называемой "СВО". Владимир Путин, тем временем, еще с начала полномасштабной войны надеется, что белорусы будут участвовать в войне против Украины.
По мнению экс-командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого, этого не произойдет. Он подчеркнул 24 Каналу, что Александр Лукашенко хитрый и умеет "петлять".
Смотрите также Никаких гарантий нет: почему Путин не хочет открыто втянуть Беларусь в войну
"Пока жив белорусский диктатор Лукашенко, думаю, этого не произойдет. Он – бывший советский глава колхоза, всю жизнь умевший имитировать "бурную деятельность" и "накалывать" проверяющих. Это – модель его отношений с Путиным", – сказал Дикий.
Другое дело – имитация "бурной деятельности". Российская и белорусская армия не раз проводили совместные маневры. В частности, обучение. При этом Беларусь оккупирована, поскольку предоставила свою инфраструктуру россиянам. Также им отдали запасы техники и боеприпасов.
Белорусской армии и не сильно есть чем (воевать – 24 Канал), если бы она решила в эту войну вписаться. Но они делают все, чтобы именно напрямую в войну не вступить,
– отметил экс-командир роты батальона "Айдар".
Как отметил Евгений Дикий, на границе Украины с Россией продолжается война с такой интенсивностью, как до полномасштабного вторжения. Там работает артиллерия и минометы, группы ДРГ. Украинские военные на это отвечают.
"Другая ситуация на белорусской границе. Все очень напряженно, но ни одного выстрела. ДРГ тихонько лазят, а ни одного миномета, ни пушки ни разу вообще там не прозвучало. И это фактически определенный компромисс, на который идут обе стороны", – сказал экс-командир роты батальона "Айдар".
Пока жив белорусский диктатор
Александр Лукашенко, по мнению Дикого, всячески удерживает страну от прямого вступления в войну против Украины. А Украина "относительно терпимо" относится к оккупации Беларуси Россией.
"Пока жив Лукашенко – где-то так и будет. А вот, если россияне его уберут и поставят именно напрямую гауляйтера своего – это будет другая история", – подчеркнул экс-командир роты батальона "Айдар".
Угроза наступления из Беларуси
- Ранее сообщалось, что в Беларуси начали проверять ПВО и строить новый военный городок.
- В ГУР МО заявляли, что президент России хочет привлечь Беларусь к войне против Украины. Украина в это время наблюдает за ситуацией и готовится к разным сценариям.
- В то же время границу с Беларусью укрепляют. Там, в частности, копают противотанковые рвы, размещают бетонные укрепления и проводят сварочные работы.