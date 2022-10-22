Может ли Борис Джонсон вернуться на должность премьер-министра Британии: предположение Жданова

Недавно премьер Великобритании Лиз Трас объявила о том, что подает в отставку. В должности она находилась всего 45 дней.

Пока не идет речь о ее заслугах и недостатках. Отставка Трасс свидетельствует о том, что внутри Великобритании чрезвычайно усилился политический кризис. Об этом на своем ютуб-канале сказал военный эксперт Олег Жданов.

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В скором времени мы услышим Имя нового премьера

Дело в том, что Жданов убежден, что теперь избрание нового кандидата будет происходить по-другому. Раньше нужно было ждать 1,5 – 2 месяца, проводить дебаты, слушания, праймериз и т.д. Теперь процедура упрощается – выборы нового премьера в Консервативной партии пройдут уже через неделю.

Главный претендент – Борис Джонс. Его и до отставки сравнивали с Уинстоном Черчиллем, поскольку страна досталась ему в столь сложный период – и внутренний политический кризис, и война в Украине, и активное участие Великобритании в противостоянии с Россией. И тут он повторит еще один шаг Черчилля – возвращение на должность премьер-министра,

– заметил Олег Жданов.

Да, Джонсон – лидер, у которого достаточно серьезный отрыв. На втором месте британец индийского происхождения Риши Сунак, соперничавший с Лиз Трасс. Тогда у Украины была определенная обеспокоенность.

"Он там держится довольно-таки неплохо на плаву. Хотя Сунак был участником той же вечеринки, за которую сняли Бориса Джонсона. Но почему-то это нигде как-то особо не афишируется", – подчеркнул Жданов.

По его мнению, в любом случае Великобритания – консервативная страна, поэтому вряд ли начнет очень резко и быстро разворачиваться в другую сторону.

"Я думаю, что корабль Британской Империи будет плыть по тому курсу, который сегодня определен для этой страны и будет дальше выполнять свои задачи, в том числе и активно поддерживать украинцев в противостоянии с Россией", – резюмировал военный эксперт Олег Жданов.

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Отставка Лиз Трасс: коротко

Глава правительства Великобритании Лиз Трасс решила уйти в отставку после пяти недель пребывания в должности, что стало кратчайшим премьерством в современной истории Соединенного Королевства. За это время она приняла ряд решений, в результате которых полностью потеряла поддержку своей фракции и популярность среди британцев. Так что у многих решение Трасс не вызвало удивления.

Глава МИД Дмитрий Кулеба убежден, что уровень поддержки Великобритании не изменится в связи с отставкой премьера. Он подчеркнул, что это – чрезвычайно драматическая история, ведь Лиз Трасс – очень сильный и амбициозный лидер. "Но мы живем в таком мире, в котором начали происходить такие вещи, которые еще год назад просто не были возможны", – сказал глава МИД.