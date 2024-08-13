Политтехнолог оценил, могут ли отправить Путина в отставку после провала на Курщине

В сети разгоняют информацию, что якобы окружение Путина просит его уйти в отставку на фоне событий в Курской области. Теоретически это сделать возможно, но есть нюансы.

Об этом 24 Каналу рассказал российский политтехнолог Аббас Галлямов, заметив, что эта информация, скорее всего, фейк. Вряд ли окружение Путина будет продвигать его отставку.

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В какой-то момент это может произойти

Как отметил Галлямов, сейчас у Путина не настолько плохое положение, что его могут заставлять уйти в отставку. Теоретически такие действия могли бы делать его старые знакомые вроде ковальчуков, ротенбергов и т.п.

Но я в это не верю. Они слишком конъюнктурные, трусливые. Они могут для себя принять такое решение, а потом попытаться создать условия, при котором подвести Путина к такому решению. Условно Путин спросит, что делать дальше, а ты разводишь руками и говоришь, что все действительно мрачно,

– считает Галлямов.

Это максимум, на который его окружение может пойти. Ситуация может измениться, если события в Курской области будут масштабированы. Положение Путина явно ухудшится, если подразделения будут идти в направлении Москвы. Тогда, по мнению Галлямова, отставка Путина будет более вероятной.