Такое мнение 24 Каналу озвучил военный обозреватель Денис Попович. По его словам, российская армия имеет преимущество над европейскими войсками в использовании дронов.

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"Более-менее устойчивое прекращение боевых действий в Украине, которое будет продолжаться в течение нескольких месяцев – это прямая угроза для Европейского Союза. Поскольку из-за этого Россия прекратит нести потери на территории Украины", – объяснил он.

К слову, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что мир в Украине усилит опасность для Европы. Ведь в следующий раз объектом для России может стать какая-то страна-член НАТО. В то же время он подчеркнул, что ЕС всеми силами поддерживает завершение войны в Украине. Однако, по его словам, ни один мир не гарантирует, что Россия прекратит готовиться к следующим агрессиям. Единственный способ сдержать оккупантов – это усилить европейскую оборону и военную мощь.

Россия сможет накопить силы

Денис Попович отметил, что если Россия не будет прекращать мобилизацию, милитаризацию экономики, то за полгода сможет накопить от 180 до 250 тысяч новых солдат, сформировать новые подразделения и части. Это вместе с теми 640 тысячами, которые сейчас воюют на территории Украины. Поэтому это будет значительная сила для того, чтобы начать наступление на Европу.

Я уже не говорю о том, что они смогут накопить бронетехнику, ракеты, прежде всего дроны. А боевой опыт использования дронов в российской армии есть. Европейские войска этого не имеют. Поэтому у России есть большое преимущество перед любой европейской армией,

– подчеркнул он.

Украина постоянно объясняет нашим партнерам, насколько важно помогать ВСУ. Ведь впоследствии война может начаться и на территории Европы. Однако многие граждане европейских стран считают, что это далеко от них.

Военный обозреватель обратил внимание, что в основном в Европе не готовятся к будущему вторжению со стороны России. Сейчас угрозы понимают Польша, страны Балтии.