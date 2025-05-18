Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, російська армія має перевагу над європейськими військами у використанні дронів.

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"Більш-менш стале припинення бойових дій в Україні, яке буде тривати протягом кількох місяців – це пряма загроза для Європейського Союзу. Оскільки через це Росія припинить зазнавати втрат на території України", – пояснив він.

До слова, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що мир в Україні посилить небезпеку для Європи. Адже наступного разу об'єктом для Росії може стати якась країна-член НАТО. Водночас він підкреслив, що ЄС усіма силами підтримує завершення війни в Україні. Однак, за його словами, жодний мир не гарантує, що Росія припинить готуватися до наступних агресій. Єдиний спосіб стримати окупантів – це посилити європейську оборону та військову міць.

Росія зможе накопичити сили

Денис Попович зазначив, що якщо Росія не буде припиняти мобілізацію, мілітаризацію економіки, то за пів року зможе накопичити від 180 до 250 тисяч нових солдатів, сформувати нові підрозділи та частини. Це разом із тими 640 тисячами, які зараз воюють на території України. Тому це буде значна сила для того, щоб розпочати наступ на Європу.

Я вже не кажу про те, що вони зможуть накопичити бронетехніку, ракети, передусім дрони. А бойовий досвід використання дронів у російській армії є. Європейські війська цього не мають. Тому у Росії є велика перевага перед будь-якою європейською армією,

– підкреслив він.

Україна постійно пояснює нашим партнерам, наскільки важливо допомагати ЗСУ. Адже згодом війна може розпочатися і на території Європи. Однак багато громадян європейських країн вважають, що це далеко від них.

Військовий оглядач звернув увагу, що здебільшого у Європі не готуються до майбутнього вторгнення з боку Росії. Зараз загрози розуміють Польща, країни Балтії.