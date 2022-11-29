"Смерть Макея – это предупреждение": может ли Кремль готовить покушение на Лукашенко

Со смертью главы МИД Беларуси Владимира Макея оборвалась последняя ниточка коммуникации Александра Лукашенко с Западом. Впрочем, можно только гадать случайно ли это произошло или Владимир Путин приложил усилия.

Такое мнение 24 каналу озвучил российский публицист из Вашингтона Андрей Пионтковский. По его словам, вся российская пропагандистская машина ненавидела Макея.

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Поддерживал коммуникацию с Западом и Китаем

Министр иностранных дел Беларуси был самым лояльным чиновником Лукашенко, его функцией была коммуникация с Западом. Более того, он поддерживал отношения Лукашенко с Китаем. Так, самопровозглашенный президент Беларуси стремился к поддержке территориальной целостности своей страны, как китайский лидер Си Цзиньпин пообещал Казахстану.

Для Москвы он (Макей – 24 канал) был очень неприятным человеком. Московская пропагандистская машина с нескрываемым злорадством встретила его смерть,

– подчеркнул российский публицист.

По его мнению, российский диктатор имеет отношение к смерти главы белорусского МИД. Путин, вероятно, считает, что так будет легче заставить Лукашенко принять непосредственное участие в войне против нашего государства. Однако это станет самоубийственным шагом для главы Кремля.

Ликвидация Макея может быть реакцией на провал в Ереване

Пионтковский подчеркнул, что в последнее время Путин все чаще делает такие контрпродуктивные шаги, как проведение мобилизации или аннексия украинских территорий. Кстати, часто это реакция на унижения, которые он испытывает.

Так, вышеупомянутые решения были приняты после возвращения российского диктатора с саммита в Самарканде, где он испытал унижения от руководителей стран-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Ликвидация Макея может быть реакцией на его (Путина – 24 канал) провал в Ереване, где закончила свое существование одна из последних его так называемых международных организаций – ОДКБ, когда Пашинян демонстративно отказался подписывать какие-либо документы и закрыл саммит,

– предположил российский публицист.

Пионтковский предположил, что смерть Макея может быть предупреждением для Лукашенко: смотрите видео

Смерть Макея – предупреждение Лукашенко

Он отметил, что российский диктатор может "выкрутить руки" и приказать Лукашенко привлечь белорусов в войну против Украины. Однако самопровозглашенный белорусский лидер не просто так уклонялся от этого все время, поскольку понимает, что армия Беларуси может восстать против него.

В то же время смерть главы МИД Беларуси – это ликвидация всех выходов Лукашенко на Запад и Китай. По мнению российского публициста, нет смысла в физической ликвидации самопровозглашенного президента, поскольку он "послушная игрушка" в руках Путина.

Кроме того, факт смерти его ближайшего сотрудника – очень серьезное предупреждение. Демонстрация того, что так могут убрать и его завтра,

– отметил российский публицист.

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