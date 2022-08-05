Можно ли мужчине уехать заграницу, если он снят с военного учета

Во время военного положения выезд из Украины запрещен мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Если у мужчин документы с отметкой "снят с военного учета", то им следует обратиться в территориальные центры комплектования.

Ранее в Госпогранслужбе жали четкие объяснения относительно того, могут ли уехать мужчины, которые до войны жили и работали за границей. Снятым с военного учета советуют однозначно обращаться в ТЦК и СП.

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Эта отметка не подтверждает непригодность военной службы во время войны

Пограничники говорят: эта отметка не подтверждает ни инвалидность, ни непригодность военной службы в военное время по состоянию здоровья. Что касается ограниченно годных в военное время, то им нельзя пересекать границу.

Окончательное решение принимают пограничники

В Госпогранслужбе подчеркнули, что окончательное решение будут принимать работники ГНСУ в пункте пропуска. Для этого им необходимо изучить все документы и выяснить все факты и обстоятельства.

Ранее пограничники объяснили , что мужчина, жена которого служит в ВСУ, имеет право уехать за границу с детьми младше 18 лет. Для пересечения границы необходимо свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке и справку о службе в Вооруженных Силах.

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Общая мобилизация в Украине: коротко

С 24 февраля в Украине действует военное положение.

22 мая Верховная Рада приняла решение о продлении военного положения и общей мобилизации до 23 августа.

В общей сложности определены 4 волны мобилизации:

– комплектование боевых частей резервистами, бывшими участниками АТО и ООС, уже отслужившими военнослужащими и военнообязанными.

– мобилизация резервистов, не попавших до первой волны, а также военнослужащих, проходивших срочную службу до 2014 года.

– мобилизация офицеров запаса и военнообязанных, окончивших военные кафедры университетов.

– мобилизация всех граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

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