Может ли Патрушев стать преемником Путина: насколько реален такой сценарий

Владимир Путин постепенно теряет свое влияние в России. Периодически появляются разговоры о том, что российского диктатора может заменить Николай Патрушев.

Однако такой вариант с преемником Путина почти нереален. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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По его словам, непонятно, по какому именно механизму секретарь совбеза России должен заменить российского диктатора у власти.

"О какой "дорожной карте" идет речь? Что Путин назначит Патрушева своим преемником, а сам на президентских выборах в 2024 году – если Россия доживет до тех пор – объявит, что он уходит? И вот, мол, вам Патрушев вместо меня?" – отметил Яковенко.

"Любой преемник сдаст Путина"

Журналист считает, что такой вариант развития событий совершенно нереален.

Путин прекрасно понимает, что любой его преемник – Патрушев, Кириенко или кто-либо другой, кого бы он ни назначил, обязательно сдаст его. Ведь этот преемник примет Россию, разорванную в клочья. А ответственность за все беды повесит на Путина,

– сказал Яковенко.

Он добавил, что для того, чтобы закрепиться у власти, преемник будет пытаться разобраться с диктатором. Он может поступить 2 способами:

отдать Путина людям, которые захотят разобраться с ним внутри самой России;

или отдать диктатора под международный трибунал, чтобы самому уйти от ответственности.

"Шансов для операции "Патрушев – преемник Путина" не существует", – подчеркнул Яковенко.

Игорь Яковенко рассказал о положении Путина: смотрите видео

Возможен ли переворот в России

Оппозиционный журналист добавил, что вероятность того, что секретарь совбеза России вместе с компанией совершит переворот в России, также равна нулю.

В последние годы в российских властях провели такую зачистку, что там не осталось тех, кто может совершать перевороты,

– отметил Яковенко.

Он добавил, что военный переворот в России тоже невозможен. Ведь еще с советских времен российскую армию поставили под жесткий контроль власти.

Проблемы Владимира Путина: коротко