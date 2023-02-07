Может ли Патрушев стать преемником Путина: насколько реален такой сценарий
Владимир Путин постепенно теряет свое влияние в России. Периодически появляются разговоры о том, что российского диктатора может заменить Николай Патрушев.
Однако такой вариант с преемником Путина почти нереален. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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По его словам, непонятно, по какому именно механизму секретарь совбеза России должен заменить российского диктатора у власти.
"О какой "дорожной карте" идет речь? Что Путин назначит Патрушева своим преемником, а сам на президентских выборах в 2024 году – если Россия доживет до тех пор – объявит, что он уходит? И вот, мол, вам Патрушев вместо меня?" – отметил Яковенко.
"Любой преемник сдаст Путина"
Журналист считает, что такой вариант развития событий совершенно нереален.
Путин прекрасно понимает, что любой его преемник – Патрушев, Кириенко или кто-либо другой, кого бы он ни назначил, обязательно сдаст его. Ведь этот преемник примет Россию, разорванную в клочья. А ответственность за все беды повесит на Путина,
– сказал Яковенко.
Он добавил, что для того, чтобы закрепиться у власти, преемник будет пытаться разобраться с диктатором. Он может поступить 2 способами:
- отдать Путина людям, которые захотят разобраться с ним внутри самой России;
- или отдать диктатора под международный трибунал, чтобы самому уйти от ответственности.
"Шансов для операции "Патрушев – преемник Путина" не существует", – подчеркнул Яковенко.
Игорь Яковенко рассказал о положении Путина: смотрите видео
Возможен ли переворот в России
Оппозиционный журналист добавил, что вероятность того, что секретарь совбеза России вместе с компанией совершит переворот в России, также равна нулю.
В последние годы в российских властях провели такую зачистку, что там не осталось тех, кто может совершать перевороты,
– отметил Яковенко.
Он добавил, что военный переворот в России тоже невозможен. Ведь еще с советских времен российскую армию поставили под жесткий контроль власти.
Проблемы Владимира Путина: коротко
- Российский диктатор серьезно просчитался в своих планах по захвату Украины. Как отмечают аналитики Института изучения войны, Владимир Путин – нерешительный и постоянно выбирает менее рискованные шаги.
- Внутри российского руководства не прекращаются конфликты. Как отметил российский оппозиционер Андрей Пионтковский, ситуация обостряется из-за того, что Владимир Путин проигрывает войну против Украины.
- По словам политолога Александра Антонюка, есть признаки того, что в Кремле, вероятно, уже рассматривают сценарии транзита власти. Там уже могут искать того, кто может занять место Путина.