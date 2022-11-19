Премьер Польши назвал единственный способ втянуть его страну в войну

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал российскую агрессию на территории Украины. Он подчеркнул, что Россия может в будущем нести угрозу и для его страны.

Моравецкий заявил, что единственный способ втянуть Варшаву в войну России против Украины – это отвлечься от Украины, "и тогда война придет к нам сама".

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Моравецкий: Война придет к нам сама по себе

Премьер-министр Польши вспомнил о падении ракет в Пшеводове. Он подчеркнул, что все те, кто еще сомневается, должны осознать: война против Украины является "совершенно реальной угрозой и для Польши".

К сожалению, пожар войны впервые охватил и нашу территорию. Вопреки всему, это не первая подобная критическая ситуация. Во время прошлогодних попыток мигрантов прорваться через польско-белорусскую границу мы уже подвергались серии гибридных атак и фейковых новостей,

– сказал он.

Моравецкий заявил, что если российскую агрессию не остановить, она придет и в Польшу. по его словам, пассивность будет для поляков самоубийством.

"Сегодня есть только один способ втянуть Польшу в войну, и этот путь – отвлечься от Украины. Если мы не поддержим Украину, она рано или поздно попадет в большую зависимость от России. Война придет к нам сама собой. Путин не остановится, Кремль пойдет дальше ", – преодолевал Моравецкий.

Падение ракет в Польше: коротко

Напомним, что 15 ноября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар. Тогда же в Пшеводове на границе с Украиной произошли взрывы. К сожалению, погибли два человека.

17 ноября сообщили о первых результатах расследования этого дела. Эксперты утверждают, что, скорее всего, несчастный случай в Польше был спровоцирован сбившейся с пути украинской ракетой противовоздушной обороны.

Президент Анджей Дуда 17 ноября лично приехал в Пшевод. Он осмотрел место попадания ракет. К расследованию допустили украинских экспертов. В Офисе Президента отметили, что готовы предоставить все данные.

Польские следователи, участвующие в расследовании инцидента с падением российской ракеты в Пшеводуве, могут приехать в Украину.

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