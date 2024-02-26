Что может остановить Путина: российский оппозиционер назвал главное решение

Сейчас российский президент всеми возможными способами пытается говорить с Западом и намекать на переговоры. Оккупационная армия пробует наступать и захватывать территории, чтобы Владимир Путин имел предмет торга.

Такое мнение 24 Каналу высказал российский оппозиционный журналист Сергей Асланян. Он сказал, что может заставить Путина завершить войну на условиях Украины.

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"Только физическая ликвидация Путина остановит войну. Гопника в подворотне только прямой удар в нос может заставить изменить намерения. Если Путин не получит по физиономии, он не угомонится", – отметил Асланян.

Путин платит людьми

Президент России относится к войне не так, как все нормальные люди, для которых война – это каждый день ужаса и жертв. Когда Путину приносят доклад и там, например, указано количество потерь, то для него это не живые люди, а просто способ оплаты.

Кто-то платит деньгами, а Путин – людьми. А вот захваченные территории диктатор воспринимает как предмет переговоров.

Путин залез в карман и взял кошелек, но не получил по морде. Затем залез в квартиру и вынес оттуда все ценное и снова его не задержали. Он поджег дом и наконец на него обратили внимание. Теперь он начинает торговаться,

– сказал российский оппозиционный журналист.

У Путина другое отношение ко всему, что происходит, именно поэтому для него не имеет значения усугубление ситуации, истощение ресурсов, смерть еще одного миллиона своих солдат.

Российскому президенту неважна пощечина от потери, ему важна потеря на весах переговоров. В связи с этим Путин пытается захватить как можно больше территории Украины, ведь тем весомее становится предмет торговли.

"Диктатору важна только собственная значимость. Ему важно принимать страх за уважение. Однако Путин не увидел страх ни в глазах украинцев, ни в глазах американского президента, ни в глазах европейцев. Поэтому война будет продолжаться до тех пор, пока глава Кремля не почувствует, что его боятся", – добавил Асланян.

Слабое место Путина

Во время пресс-конференции, которая проходила 25 февраля, президент Владимир Зеленский назвал самый большой страх российского диктатора.

По его мнению, настоящим ударом под дых для Путина было бы решение стран свободного мира о передаче замороженных российских активов. Ведь глава Кремля очень боится остаться без денег.

Деньги – номер один для Путина. Поэтому ослабить российского диктатора можно, лишив его этих средств,

– убежден Зеленский.

Он напомнил, что в Европе за рубежом находятся 300 миллиардов замороженных российских активов. Если все страны вместе без всяких условий передадут эту сумму Украине, то такое положение дел сильно ослабит Путина. Это будет еще одним доказательством того, что он не способен защитить бизнес и олигархов из своего окружения.