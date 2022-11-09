План готовил с 2014 года: Жданов ответил, может ли Путин отступить
Владимир Путин не может остановить войну против нашего государства, ведь потеряет не только пост президента. Так, отстранение от власти вследствие проигрыша в войне может стоить российскому диктатору жизни.
Дело в том, что Путин живет в своем иллюзорном мире – он понимает, что есть определенные неудачи на линии фронта, но не считает это проигрышем и постоянно говорит, мол, "все идет по плану". Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.
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"Путин будет идти до конца"
Впрочем, глава Кремля прекрасно понимает, что ему сейчас нужно перемирие, чтобы немного притормозить. А в это время перегруппировать и обеспечить армию захватчиков всем необходимым для завершения войны.
Именно поэтому в течение последней недели лоббисты страны-агрессора продвигают мнение, что срочно необходим мир между Украиной и Россией и возобновление переговорного процесса.
Путин будет идти до конца – он не может признать поражение, потому что для него это будет политическая или даже физическая смерть,
– заметил Жданов.
Кроме того, просто остановиться на достигнутом российский диктатор не может. Сегодня глава Кремля не способен поступить так, как в 2014 году – заставить Украину подписать какие-то "Минские договоренности" и получить время на подготовку в 8 лет.
Жданов ответил, может ли Путин отступить: смотрите видео
Российский диктатор теряет власть
- Владимир Путин отлично понимает, что поражение в Украине и деоккупация наших территорий означает крах его режима. Игорь Яковенко считает, что единственно возможным путем спасения для российского диктатора является договоренность с Западом, чтобы уговорить Украину "простить и помиловать" его.
- В американском Институте изучения войны выразили мнение, что глава Кремля ослабевает и стал зависим от основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и председателя Чечни Рамзана Кадырова, наращивающих свое влияние.
- К тому же, Пригожин и Кадыров пока заинтересованы в том, чтобы Путин оставался у власти, ведь даже слабый российский диктатор пока им пригодится. Однако они активно готовятся к тому, что будет в России после Путина.
- Более того, среди военного руководства страны-агрессора нарастает конфликт и борьба за власть. Российское руководство перекладывает вину друг на друга. Так, Пригожин обвиняет в провалах на войне министра обороны Шойгу и его первого заместителя Герасимова, а они в свою очередь перекладывают ответственность на Путина.