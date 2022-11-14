Для Путина сейчас могло бы быть выгодно вывести войска из Украины: пойдет ли он на этот шаг

Российская армия терпит новые неудачи на фронте в Украине. На фоне этого, возможно, Владимиру Путину могло бы быть выгодно вывести свои войска с территории нашего государства.

Об этом 24 каналу сказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он считает, что у главы Кремля остается немного хороших вариантов по поводу того, как выйти из нынешней ситуации.

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Может ли Путин сейчас согласиться на условия Украины

Гудков считает, что вероятность сценария, по которому Путин сейчас согласится на условия Украины, составляет 0%. Глава Кремля может пойти на какие-то условия только, если американцы скажут ему – "все, или тебя твои "сливают", или мы тебе пообещаем гарантии безопасности в обмен на определенные действия".

Поэтому это единственный способ для него сохраниться, но даже не власть. Власть он не сбережет. Я не верю в то, что Путин сохранит власть, по крайней мере, на какие-то долгие периоды,

– заявил российский оппозиционный политик.

Он уточнил, что под продолжительным периодом подразумевается еще несколько лет пребывания у власти в Российской Федерации.

Гудков предположил, согласится ли сейчас Путин вывести войска из Украины: смотрите видео

Возможны ли другие варианты для Путина

Гудков отметил, что если Путин подпишет сейчас акт капитуляции, хотя, возможно, и с другим названием, то это будет концом его политического сиденья в Кремле.

А там народ наш злой, завистливый, жестокий. Мы же видим, как они себя ведут, так сказать, сброд в Украине, который называется армией. Они не дадут жить,

– считает российский оппозиционер.

По его словам, у Путина остается только одна дорога – попросить прощения у американцев и помощи. Другие варианты возможны, но финал у них один и тот же, разница лишь в том, что может наступить чуть раньше или позже. То есть Путин может довоиваться до поражения, затем попытаться уничтожить всю свою элиту, заменив на время своим окружением. Некоторое время он еще может царствовать, а затем его ликвидируют.

Поэтому, резюмировал Гудков, у главы Кремля остается немного хороших вариантов того, как выйти из ситуации. Однако Путин сам себя загнал в этот капкан, еще и крышку пытается закрыть. Поэтому все достаточно прагматично и очень грустно для него. Но мир этого ждет, миллиарды людей ожидают решения этих событий, потому что Путин уже всех достал – как своих, так и чужих.

Какая сейчас ситуация на фронте: главное

Очевидно, что успех украинской армии в Херсонской области не является последней победой Украины в этой войне . В Институте по изучению войны считают, что следующее контрнаступление наших военных может быть в Луганской области.