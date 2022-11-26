Путин, вероятно, отдал приказ ликвидировать Лукашенко: насколько это реальный сценарий

Американский институт Лэнсинга сообщает о подготовке Кремлем покушения на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Таким образом, могут взять Беларусь под полный контроль.

Эта история может стать реальностью. Об этом для 24 канала сказал политолог Александр Антонюк.

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"Я скорее верю в эту историю, чем нет. Если появляются подобные тезисы, то оговорки Лукашенко в публичном аспекте и потому, чтобы он перестал выкручиваться и пытался выполнять распоряжения Кремля", – рассказал политолог.

Нет оснований для наступления

По словам Антонюка, у Беларуси нет высокой поддержки участия в войне. Однако есть определенное количество силовиков, которое будет следовать указаниям кремлевских оккупантов. Политолог сказал, что возможно это будет делать армия Беларуси и спровоцирует боевые действия на границе. Однако у этой истории сегодня нет практической составляющей.

Сегодня мы готовы к "гостям" с северной границы. Что касается Лукашенко, то должен быть какой-то процесс за правопреемство власти. Должны быть процессы выборов, – отметил политолог.

Лукашенко ничего не решает

Американские эксперты считают, что Владимир Путин поставит руководить Беларусью главу ОДКБ. По мнению Антонюка, эта страна и без того под руководством Кремля, поэтому в таком случае мало что изменится.

"Если говорим о присоединении Беларуси, то формально должен быть руководитель страны. Человек с белорусским паспортом. Иначе это будет считаться однозначной оккупацией и нет разницы, будет ли жив Лукашенко", – добавил Антонюк.

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