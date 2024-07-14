Бундесвер и НАТО разрабатывают стратегию быстрой переброски войск на восток Европы в случае агрессии России. Оперативный план предусматривает мобилизацию до 800 тысяч солдат.

По информации международных аналитиков, "Оперативный план Германия" включает детальную стратегию транспортировки большого количества военных и техники через Германию. Это станет ответом на возможную угрозу со стороны России.

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План на случай российской агрессии

Планирование охватывает не только военные аспекты, но и гражданскую инфраструктуру, которая должна обеспечить пропускную способность для передвижения армейских подразделений.

Автомагистраль А2 станет ключевой транспортной артерией, соединяющей западные регионы со столицей Берлин.

Согласно плану, в случае нападения России, Германия должна стать транзитной страной для стратегического перемещения сил НАТО. Важным аспектом является безопасность маршрутов, особенно в местах потенциальной уязвимости, например мост Хоэнварте.

В то же время министр обороны Германии Борис Писториус отмечал, что к 2029 году его страна должна быть полностью готова к обороне, в частности увеличение оборонного бюджета и реформирование системы призыва.

Писториус признавал, что сейчас в Германии существуют проблемы с техникой, личным составом и финансированием, которые требуют немедленного решения.

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В то же время в эти дни главный рупор Кремля Дмитрий Песков в очередной раз угрожал НАТО. Представитель Путина заявил, что европейские страны превращаются в "потенциальную жертву", договорившись о размещении ракет "Томагавк" в Германии.