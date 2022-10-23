Может ли Россия изменить позицию Евросоюза или США по отношению к Украине: мнение политолога

Россияне могут продвигать нарратив, что у Европы, которая поддерживает Украину, есть проблемы с экономикой именно из-за этой помощи. Однако, решение стран не может зависеть от отдельных политических деятелей.

Об этом для 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. Он отметил, что использует термин устоявшаяся демократия, где есть система сдерживаний противовесов и бюрократический аппарат, существующий независимо от смены руководителя.

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"Даже Трампу не удалось реализовать все свои стремления, потому что ему противодействовали институты, осознающие, что они самостоятельные представители определенных полномочий и не хотят подчиняться политической воле человека", – пояснил политолог.

Россия не способна изменить политику ЕС организацией митингов

По словам Вигиринского, в Украине идет полный разрыв с системой осознания властей. Когда при смене президента меняются все. Он отметил, что в устоявшихся демократиях есть понятие репутации и голосования на уровне других политических сил.

Медийная картина и политики способны общаться со своими избирателями, а те осознавать и слышать их. Акции протеста в европейских странах могут проходить, их могут организовывать представители России, но эти митинги не приводят к силовому изменению политической системы или политической верхушки во главе стран,

– считает политолог.

Вигиринский сказал, что у ЕС есть наднациональная надстройка. То есть когда говорим, кто реализует политику на уровне Евросоюза, то слышим об Урсуле фон дер Ляйен, Шарле Мишеле. Однако не можем сказать, что какая-то страна избрала их.

"Это конфедеративная надстройка, которая консолидирует позиции разных стран. Просто переговоры об этом не публичны. Я не склонен думать, что меры России на территории ЕС способны изменить политику в отношении Украины в части военной и финансовой поддержки", – отметил Вигиринский.

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Переговоры по отдельным вопросам продолжаются постоянно

Как рассказал политолог, вопрос прекращения войны – это вечный диалог. Его ведут с момента начала какой-либо войны, но позиции отдельных представителей стран не соответствуют политике всего государства.

Андрей Вигиринский Политолог Вопрос в том, являются ли предложения переговоров приемлемыми для участников конфликта. Скорее всего, переговоры по конкретным вопросам проходят постоянно. Обмен пленными – очевидно. Что касается зерновых соглашений, то представители ООН находились с переговорами в России. Представители МАГАТЭ и т.д.

Вигиринский объяснил, что не нужно идеализировать и приводить в абсолют каждый призыв политика, говорящего о прекращении войны. Украина хочет, чтобы война остановилась, но нужно сделать так, чтобы украинцы были удовлетворены ее результатом, а это, как отметил политолог, уже переговоры другого уровня.

"Я верю в относительную устойчивость Евросоюза. О США тоже будем говорить, но ближе к выборам в ноябре. Даже там демократы осознают, что могут потерять большинство в Конгрессе и пытаются протолкнуть законопроект финансирования для администрации Байдена на следующий год для Украины. Не все так драматично", – добавил политолог.

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