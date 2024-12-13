25 "Орешников" в месяц и 300 в год: как Россия разгоняет ИПСО на Западе и пугает мир ракетами

У российских пропагандистов новая истерика – сейчас они пытаются распиарить свой "Орешник" и запугать им весь мир. Получается не слишком успешно, потому что мир не испугался, более того – не обратил внимания и отвлекся на более важные события. 24 Канал фиксирует очередной провал российских ИПСО.

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Как Россия нагнетает на Западе ИПСО историю с "Орешником"

Современный информационный мир устроен так, что долго удерживать внимание невозможно. Это не удалось даже Marvel, хотя они и согнали всех своих героев вместе и заставили соревноваться со вселенским злом.

Извините за метафоры из кинокомиксов, но в реальной жизни происходит то же самое. По крайней мере, в мире российского ИПСО. Только 21 ноября 2024 года Россия ударила своей новой баллистической ракетой средней дальности "Орешник" по Днепру в надежде, что снова привлечет внимание к себе и вернет страх. Но с тех пор о путинской ракете просто забыли.

Потому что вспыхнули протесты в Грузии, взорвалась Сирия, открыли после долгой реставрации Нотр-Дам и вообще уже давно стартовал рождественский сезон. Миру банально не до путинского блефа – он озабочен более важными вопросами. Тем более, что на Западе и так знают, что у России есть ядерное оружие и есть его носители на 4000+ километров. Так что ничего для Запада появление то ли "Орешника", то ли "Кедра" просто не меняет.

Что делает в этой ситуации Россия? Правильно – новые попытки привлечь внимание мира к себе и "подсветить" тот самый "Орешник", который россияне выбрали на главную роль, при этом не объяснив, почему именно эту ракету нужно бояться больше, чем, например, "Ярс", "Сармат" или хотя бы "Сатану" с "Кинжалом".

Но Россия на это не обращает внимания и идет дальше – получается предсказуемо. Слова Путина о грозном "вундерваффе", которые он произносил перед журналистами в Казахстане, больше похожи на сказочки. Так же никто не верит во внезапно забытый микрофон Захаровой и просто не слушает заявления Пескова. Это все не работает. Что же делать? Россия запускает в это шапито еще и Лукашенко – тот играет свою роль надежно и просит Путина отсыпать "Орешника" и ему.

Здесь белорусский диктатор не только подыгрывает Путину, но и пытается актуализировать другое, более старое ИПСО о "ядерном оружии в Беларуси". И прошлогодняя история также, напомним, не сработала, поэтому сейчас к ней добавили еще и "Орешник". Но это больше напоминает перестановку мебели в публичном доме. Но других трюков в Беларусь не завезли и учиться новым трюкам 70-летнему самопровозглашенному "Бацьке" уже поздно.

Когда выяснилось, что Лукашенко "не вывозит", россияне подвезли целого Такера Карлсона, чтобы тот налил теплую ванну Лаврову и внимательно послушал об опасности "Орешника" и еще раз разжевал страшные сигналы "коллективному Западу". Но и это не сработало. Пришлось повторять всю эту "сказочку" еще раз на форуме в Катаре. Но все превратилось в пшик – тогда как раз рушился режим Асада и любимец Путина решал, как лучше ему добраться до Москвы, поэтому всем было не до того.

ИПСО с приближением ядерно-Орешниковой угрозы к границам ЕС не выгорела – что дальше? Россия идет традиционным путем и пытается задавить массой. Новая редакция старого ИПСО распространяется через западные СМИ и российских агентов влияния и заключается в страшных цифрах – якобы Россия способна производить по 25 "Орешников" в месяц и 300 в год, а прямо сейчас якобы закрывает воздушное пространство над полигоном "Капустин Ян", чтобы снова испытать свою новую баллистику средней дальности.

Откуда пропагандисты взяли информацию о 25/300?

Источник фейка о 300 "Орешниках" – Military Watch Magazine. Это карманное российское издание, через которое россияне делают информационные "вбросы" в англоязычную среду, рекламируя изделия своих оборонных предприятий. Также Military Watch Magazine писало, что якобы ВСУ обстреливают гражданское население Донбасса, тогда как Россия наоборот минимизирует жертвы среди мирных жителей. То есть врут и не краснеют.

Military Watch Magazine ссылается (внимание!) на данные украинской разведки ГУР МО, но все перекрутили. Потому что 4 декабря в комментарии изданию "Бабелю" представитель ГУР говорил лишь, что Россия может производить до 25 баллистических ракет средней дальности в год, а не в месяц. При этом там говорили не только об "Орешнике", а вообще обо всех БРСД. То есть имеем откровенную ложь, которая построена на еще более откровенной манипуляции.

Примеры российской пропаганды, направленной на Европу:

Эту пугалку подхватила сеть российских каналов в Европе, однако эффект нулевой, потому что россияне и ее агенты столько раз кричали "волки", что сейчас им банально никто не верит, и инфографика с расчетом "подросткового времени" новой ракеты в европейские столицы – не работает.

Почему? Потому что это откровенный блеф. Ну как может Россия серийно выпускать ракеты, которые еще даже не прошли все испытания? Не забывайте, что половина известных пусков "Орешника" были для России неудачными. Сейчас Россия сталкивается с большими проблемами при производстве даже "простых" крылатых ракет, а здесь, на минуточку, говорится о "бандуре" в 20+ метров длиной и десятки тонн веса. И речь не только о деньгах, потому что "Орешник" – это более сложная ракета, а значит – будет иметь еще более технологический цикл и потребует еще больше ресурсов (в частности, человеческих).

Сколько это может стоить, даже трудно представить, потому что речь о десятках и сотнях миллионов долларов, если не миллиардах. Для Украины это были бы очень хорошие новости, потому что означало бы, что Россия втоптала кучу денег в сырой проект и точно не может инвестировать в те, что реальные и рабочие. Те же Х-101, "Искандеры", "Калибры", "Кинжалы" и другие. Потому что ресурсы России, как бы она не хотела и как бы не надувала щеки, не безграничны, а значит, если она берет деньги на 300 "Орешников", сократиться должны "Кинжалы" и "Калибры".

Времена неограниченных бюджетов закончились – иначе бы Путин не начинал репрессии против окружения Шойгу, не снимал генералов и не бежал бы из Сирии. Вместо этого ему просто остается пугать мир сырым "Орешником", который даже еще не прошел испытания и просто разбомбил несколько гаражей в окрестностях Днепра. Поэтому – хорошая попытка, господин Путин, но нет, мир и дальше будет готовиться к Рождеству.

Каким был ответ Запада и США

Конечно, никто на Западе не сидит без дела. Так случайно совпало, что США внезапно провели учения по перехвату "Орешников". 10 декабря американская система ПРО Aegis впервые успешно перехватила баллистическую ракету средней дальности во время теста у побережья острова Гуам.

В испытаниях были задействованы радар AN/TPY-6 и система вертикального пуска. Aegis – она же "Эгида" – это те же системы ПРО, что сейчас стоят на боевом дежурстве в Европе и обеспечивают спокойствие миллионов людей.