Где уже в конце января можно ожидать большую волну атак от россиян: в разведке Эстонии ответили

Страна-агрессорка не оставляет намерений продвинуться вперед на восточном направлении. В разведке Эстонии говорят, что там, где враг совершал прямые штурмы, он понес большие потери, а там, где атаковал с флангов, имеет определенные достижения.

Оккупантам не хватает сил для осуществления больших наступлений на нескольких направлениях одновременно. Об этом сказал полковник Антс Кивиселг, командующий центром разведки сил обороны Эстонии.

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Когда земля промерзнет

На Донецком направлении россияне пытаются перекрыть пути поставок ВСУ в Авдеевке. Также они пытались ударить по украинской бронетехнике, но безуспешно.

К югу от Марьинки враг имеет определенные успехи. Там он вместо прямого штурма позиций прибег к атаке с флангов. Как подчеркнул Кивиселг, на том участке фронта у противника хорошо подготовленые подразделения, которых в целом в России, к счастью, немного.

Тем временем на Луганском направлении российские ударные подразделения понесли большие потери из-за дезертирства. Кивиселг считает, что именно на этом направлении можно ожидать большую волну атак, впрочем, не раньше конца января – начала февраля, когда земля промерзнет.

В то же время концентрация сил в одном месте делает невозможным для оккупантов проведение масштабных атак на других направлениях.

Пехота и десантники не хотят идти в лобовую атаку

На левобережной Херсонской области украинские силы продолжают удерживать плацдрам в районе Крынок, несмотря на российские атаки. Из-за образования ледового покрова на Днепре обе стороны конфликта испытывают проблемы со снабжением.

В целом оккупанты продолжают проводить штурмы в Херсонской области. Хотя, как отмечают эстонцы, интенсивность обстрелов снизилась. Это связано с тем, что морские пехотинцы, а также десантники отказываются идти в лобовую атаку.

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