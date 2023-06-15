Россия до сих пор производит ракеты: в Воздушных силах сделали тревожное заявление о санкциях

Юрий Игнат заявил, что у России есть дефицит ракет. В то же время страна-террорист продолжает их производство. Доказательства этого – есть.

Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – во время брифинга заявил, что некоторые ракеты, которые оккупанты применяли осенью и зимой, датированы летом 2022 года. Об этом свидетельствуют бирочки, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Тяжелее обнаруживать, – Игнат рассказал об опасности ЗРК "Бал", который россияне притянули на Брянщину

Сейчас уже находят ракеты, изготовленные осенью 2022 года. Кроме того, некоторые из них выпущены без маркировок. Оккупанты так спешили, что написали данные наспех маркером.

С одной стороны, это хорошо. Захватчики используют все, что производят. В то же время есть и плохие новости: оккупанты продолжают производить ракеты и имеют запчасти для этого. Это свидетельствует, что, очевидно, снабжение продолжается. Речь идет о сотнях запчастей, которые производят страны Запада.

Игнат подчеркнул, что контроль за соблюдением санкций против страны-террориста – необходим.

Зеленский провел соответствующее совещание

Владимир Зеленский недавно сообщил, что провел совещание, посвященное санкциям. Присутствовали на ней представители ГУР, Службы внешней разведки, правительства, ОП.

Очень подробно проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает. Разные страны, разные компании, без которых Россия не смогла бы производить средства террора, в том числе ракеты. К сожалению, государству-террористу удается использовать технологии мира через сеть поставщиков, удается обходить международные санкционные режимы,

– заметил президент.

Зеленский подчеркнул: Украина видит каждое направление обхода существующих санкций. Каждый из них нужно закрыть.