Весь контингент – в Украине, – в ГУР оценили, может ли Россия воевать против Европы на суше

В информационном пространстве часто можно услышать, что Россия может начать наступление на Европу. В ГУР отметили, что на суше страна-агрессор воевать не может, ведь весь ее контингент – в Украине.

Это сказал заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в подкасте "(не)Безопасная страна". Он отметил, что у России нет возможностей, которые позволили бы ей проводить стратегические наступательные операции против других государств на суше.

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Вступление Европы в войну маловероятно

По мнению Вадима Скибицкого, маловероятным может быть развитие событий, при котором Европа вступила бы в войну. Это же касается прямой угрозы для Финляндии, стран Балтии или Польши.

Пока мы сдерживаем злость Российской Федерации, таковых возможностей (открытие второго фронта – 24 Канал) у России нет. У них нет стратегических резервов. Вы же смотрите, ту же противовоздушную оборону, подразделения они передислоцировали с Дальнего Востока, с севера, из северных регионов, для того, чтобы усилиться и в Крыму, и усилиться вдоль границы с нашим государством. Это первое,

– подчеркнул Скибицкий.

Он также напомнил, что враг уже приходил в 1939 году в Финляндию. Теперь же она – мощный игрок, ставший частью НАТО. Следовательно, прогноз и оценка, которую Скибицкий сделал, проста. По его словам, у страны-агрессора отсутствуют возможности "проводить стратегические сухопутные наступательные операции против других стран". Причина в том, что весь ее ресурс сухопутного компонента направлен и находится на территории нашего государства.

Что касается возможности нанесения каких-то отдельных ударов, дальней авиации, стратегической авиации, то это уже другой вопрос... Есть вызов, но прямой угрозы, что завтра начнется война в странах Балтии (нет – 24 Канал). Там (в России – 24 Канал) некем уже воевать, прямо-таки,

– подчеркнул он.

Напоследок обратим внимание на колоссальные потери, которые понесла так называемая "вторая армия мира". За прошедшие сутки на тот свет отправили 800 оккупантов. А вот с начала полномасштабного вторжения речь идет о 366 790 ликвидированных российских захватчиках, пришедших воевать против Украины.