Россия может вывести войска из Украины, но для этого есть обязательное условие

Россияне сейчас имеют не так много средств к эскалации на фронте. При наличии определенных условий Российская Федерация может вывести свои оккупационные войска из Украины.

Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. По его словам, проблемы России на фронте указывают на то, что она будет готовиться к сценарию вывода войск из Украины.

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Возможен ли сценарий смены власти в России

Клочок отметил, что сценарий смены власти в России можно рассматривать с точки зрения цели, которую они ставят. Если высшее руководство этой страны стремится продолжать войну, то Дмитрий Медведев может заменить Владимира Путина. Если россияне хотят прекращения войны, то есть стабилизации страны, то не в их интересах ставить Медведева во главе страны.

Вариант того, что сейчас высшая политическая элита Российской Федерации готовится к прекращению военных действий – это очень высокий вариант,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Ведь в России, по его словам, в последнее время все больше требуют прекращения военных действий. Поэтому вопрос личности нового руководителя будет зависеть от целей.

Может ли Россия вывести войска из Украины

Клочок заметил, что у россиян сейчас не так много средств к эскалации на фронте. Заявления о ядерном оружии являются информационной войной, ведь его применение маловероятно даже с практической точки зрения самих россиян.

Проблемы и с техникой, и со снаряжением более чем очевидны. Денежное довольствие и другое – это тот ряд проблем, который есть в России. Не замечать его невозможно,

– сказал он.

По словам руководителя Центра общественной аналитики "Башня", все это указывает на то, что Россия будет готовиться к сценарию вывода войск из Украины. Потому что тем, кто сейчас находится у власти, важно сохранить существующую политическую модель.

А последующие поражения на фронте, заметил Клочок, могут привести к изменению политической структуры и модели России. То есть, к власти придут другие люди, которые переформатируют политическое устройство Российской Федерации.

Тогда эта верхушка, которая сейчас может удержаться за счет смены Путина, не будет у власти. Они это прекрасно понимают,

– отметил руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

По его мнению, единственным техническим вопросом является то, как устранить Путина от власти и поставить более лояльного, но все же имперского чиновника во главе России.

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Какова вероятность добровольного ухода Путина от власти

Клочок считает, что Путин сам не пойдет на смену власти в Российской Федерации. На это указывают, в частности, его действия по эскалации.

Путин продемонстрировал неготовность к мирному прекращению войны. Речь идет о дипломатическом способе, чтобы самому вывести войска с территории четырех областей и Крыма и сесть за стол переговоров на условиях Украины. Он на это не пойдет,

– уверен руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Поэтому, резюмировал он, единственным вариантом остается устранение Путина физическим способом. Его могут просто арестовать и посадить где-то, заявив, что он болен. Возможно, процесс задерживается, потому что устранять от власти нужно не только действующего главу Кремля, но и близких к нему лиц.

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