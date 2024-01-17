Мобилизация в Украине: Лубинец объяснил, могут ли ТЦК задерживать людей и проверять документы
Источник:NV
Дмитрий Лубинец разъяснил полномочия сотрудников ТЦК и СП. Омбудсмен объяснил, с какими жалобами насчет военкоматов к нему обращаются граждане.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец дал интервью. В нем омбудсмен прокомментировал работу работников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
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Что сказал Лубинец о работе ТЦК
Омбудсмен заявил, что у работников ТЦК и СП нет полномочий проверять документы у людей и задерживать их. Об этом он сказал, отвечая на вопрос о самых распространенных обращениях по поводу нарушений со стороны военкоматов.
Основной вопрос, поднимаемый гражданами Украины, – это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и задерживают граждан Украины. У них таких прав нет,
– сказал Лубинец.
По словам омбудсмена, больше всего его возмутил случай, когда работники ТЦК применяли физическую силу к гражданам Украины. Затем его проинформировали об открытом уголовном производстве.
Лубинец заявил, что к нему также обращаются из-за случаев, когда сотрудники ТЦК забирали прохожих с улиц в микроавтобусы и увозили. По его словам, таких историй много, однако они не системны. Омбудсмен рассказал, как реагирует на подобные жалобы.
Я открываю производство и направляю все запросы. А также в некоторые ТЦК мы отправили мониторинговые проверки. Затем я задаю этот вопрос на уровне руководства, когда подтверждается информация о злоупотреблении правами работниками ТЦК,
– заметил он.
Как пояснил Лубинец, это делается для того, чтобы по отношению к таким сотрудникам военкоматов открывались дисциплинарные производства, а высшее руководство принимало решение о наказании своих подчиненных.
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