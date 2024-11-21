Республиканец ответил, может ли Трамп отменить разрешение Байдена на удары по России

Новоизбранный президент США Дональд Трамп никогда не отменит разрешение Джо Байдена на удары дальнобойным оружием по России. Что больше, он не согласится отдать даже небольшую территорию Украины. Поскольку это может стать "зеленым светом" для начала агрессивных действий со стороны Китая и Ирана против ряда государств.

Ни один из американских лидеров не шел на уступки Кремлю, Трамп не станет исключением. К тому же, как подчеркнул 24 Канала общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, президент Владимир Зеленский не пойдет на компромиссы. Он понимает, что народ Украины этого не простит.

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Почему Трамп никогда не пойдет на уступки Путину

Как только действующий президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине на использование ракет большого радиуса действия по российской территории, то из Кремля сразу посыпались угрозы, мол, "изменения в ядерную доктрину внесены, мы готовы применить ядерное оружие".

И на этом фоне, скажите, неужели вы думаете, что, Трамп заходя в Белый дом, скажет: "Боже мой. Путин хочет применить ядерное оружие. Нет-нет. Дорогой Володя, не нужно. Ты хочешь Украину? Забирай. Мы с тобой друзья"?!

– отметил Пинкус.

Ни один из американских президентов не шел на поводке у России. Трамп не станет исключением. Он эгоист и победитель во всем. Каждый раз падая, республиканец вставал и приумножал свои богатства. Он идет в Белый дом под лозунгом "make America great again", то есть "сделать Америку снова великой".

И вы думаете, что он пойдет на уступки этому маньяку (Путину – 24 Канал)? А где же логика? Или Трамп сумасшедший, если на это пойдет, или мы, 67 миллионов избирателей, проголосовавших за него 5 ноября. Это невозможно. Я не ссылаюсь на инсайды, а говорю учитывая общие позиции,

– отметил Борис Пинкус.

К тому же, в США царит демократия. Есть 3 ветви власти: судебная, законодательная и исполнительная. Они не будут сидеть сложа руки, если Трамп пойдет навстречу российскому диктатору Владимиру Путину.

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Какие есть угрозы в случае полярного решения Трампа

Пинкус объяснил: если США пойдут на поводу у главы Кремля и согласятся на сдачу даже 1/5 украинской земли, это будет прецедент и "зеленый свет" для ряда стран.

К примеру, для китайского лидера Си Цзиньпина, который захочет захватить Тайвань и десятки островов Юго-Восточной Азии в Тихоокеанской акватории, на которые претендуют Филиппины и Вьетнам.

Также Иран, который сейчас стремится "дотянуться" до собственного ядерного оружия, начнет делать то же, что и Россия. Более того, возможно, попытается применять ядерку прежде всего против Израиля. Кроме того, может взять под "зонтик" суннитские и исламские страны, ту же Саудовскую Аравию.

Поэтому, во-первых, никакого договора об Украине без Украины быть не может. И Трамп это знает. Во-вторых, Зеленский не согласится на уступки. Он прекрасно знает, что народ ему этого не простит,

– резюмировал президент Республиканского клуба.

Накануне издание Bloomberg сообщило, что Дональд Трамп, вероятно, в ближайшее время проведет переговоры с Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.