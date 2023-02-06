Украина расположена на краю того же пояса, что Турция – сейсмолог об угрозе землетрясений

Турцию и Сирию 6 января потрясли мощные землетрясения. В результате погибли более двух тысяч человек. К сожалению, количество жертв продолжает расти. "Турецкая стихия" грозит и Украине.

Наше государство расположено на краю того же пояса, что и Турция. Об этом в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказал заместитель директора Института геофизики НАН Александр Кендзера.

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В Украине есть угроза землетрясения

Сейсмолог объяснил, что Украина находится в зоне Вранча и фактически расположена на краю того же пояса, в котором и произошли смертельные землетрясения 6 февраля.

Землетрясения на территории Украины были и будут в будущем. Дело в том, что мы расположены фактически на краю того же пояса, в котором произошли землетрясения в Турции на границе с Сирией. Мы расположены на северной оконечности этого пояса, а землетрясения произошли на юго-западном,

– отметил Кендзера.

Также он добавил, что зона Вранча, которая генерирует такие сильные землетрясения, которые ощущаются на территории Украины, фактически принадлежит тому же сейсмоактивному поясу, который образовался вследствие того, что евразийская материковая плита – это, начиная от Азорских островов через Средиземное море, она протягивается через зону Вранча, протягивающуюся на Турцию, на Кавказ и проходящую дальше, где разделяется возле Гиндукуша на 2 пояса. Один идет на юг, а другой – в направлении Камчатки.

Землетрясения происходили все время

Заместитель директора Института геофизики НАН рассказал, что землетрясения происходили все время как на территории Украины, так и Турции. Однако они не были такого масштаба, как сейчас.

Это свидетельствует о том, что крепость, построенная более 2 тысяч лет назад, разрушилась. Землетрясение произошло сильнее, но гораздо ближе к этому историческому строению, которое защищается ЮНЕСКО, сказал сейсмолог.

Александр Кендзера подчеркнул, что хотя сильные землетрясения происходят не часто, но они все же рано или поздно случаются.

Очевидно, что столь сильные землетрясения не происходят часто, но они происходят. Когда речь идет о землетрясениях зоны Вранча – у нас есть информация за тысячу лет в этой зоне. Эти землетрясения могли повлиять на всю территорию Украины. Чем ближе к зоне Вранча, тем интенсивность воздействия от этих землетрясений больше и сильнее,

– подытожил сейсмолог.