Наша держава розташована на краю того самого поясу, що й Туреччина. Про це в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів заступник директора Інституту геофізики НАН Олександр Кендзера.

Зверніть увагу Потужні землетруси у Туреччині та Сирії: кількість жертв зросла до понад 2 300 осіб

В Україні є загроза землетрусу

Сейсмолог пояснив, що Україна перебуває у зоні Вранча та фактично розташована на краю того самого поясу, в якому і сталися смертельні землетруси 6 лютого.

Землетруси на території України були й будуть у майбутньому. Річ у тім, що ми розташовані фактично на краю того самого поясу, в якому відбулися землетруси в Туреччині на кордоні із Сирією. Ми розташовані на північному краї цього поясу, а землетруси відбулися на південно-західному,

– зазначив Кендзера.

Також він додав, що зона Вранча, яка генерує такі сильні землетруси, які відчуваються на території України, фактично належить до того ж сейсмоактивного поясу, який утворився унаслідок того, що євразійська материкова плита – це, починаючи від Азорських островів через Середземне море, вона протягується через зону Вранча, протягується на Туреччину, на Кавказ і проходить далі, де розділяється біля Гіндукушу на 2 пояси. Один іде на південь, а інший – у напрямку Камчатки.

Землетруси відбувалися весь час

Заступник директора Інституту геофізики НАН розповів, що насправді землетруси відбувалися весь час як на території України, так і Туреччини. Однак, вони не були такого масштабу, як зараз.

Це свідчить про те, що твердиня, побудована понад 2 тисячі років тому, зруйнувалася. Землетрус відбувся сильніший, але набагато ближче до цієї історичної побудови, яка захищається ЮНЕСКО, сказав сейсмолог.

Олександр Кендзера підкреслив, що хоча сильні землетруси відбуваються не часто, але вони все ж рано чи пізно стаються.

Очевидно, що такі сильні землетруси не відбуваються часто, але вони відбуваються. Коли йдеться про землетруси зони Вранча – у нас є інформація за тисячу років у цій зоні. Ці землетруси могли впливати на всю територію України. Що ближче до зони Вранча, тим інтенсивність впливу від цих землетрусів є більша та сильніша,

– підсумував сейсмолог.

Важливо! Кількість жертв у Туреччині та Сирії вже перевищила 2300 осіб. 24 Канал зібрав усе, що відомо про наслідки потужних землетрусів, – читайте тут.