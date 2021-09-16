Привезет курьер: правительство разрешило украинцам дистанционно получить водительские права

Учиться дистанционно будущие украинские водители смогут с помощью единой информационной системы МВД. Кроме того, водительское удостоверение люди смогут получить через электронный кабинет или в приложении "Дия".

Заказать доставку документа можно будет по почте или через курьера. Это поможет минимизировать риски при пандемии коронавируса.

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Правительство разрешило проводить онлайн -подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей. В то же время в одной учебной группе может быть не более 10 человек.

Аккредитованные учреждения должны сообщить в территориальный сервис Министерства внутренних дел о своих планах обучать украинцев дистанционно.

Если заведение по определенным причинам теряет аккредитацию, обучение в виртуальном режиме приостанавливается.

Автомобили позволили растамаживать онлайн

Во время заседание 15 сентября Кабмин принял постановление, которое позволит растаможить автомобиль онлайн через приложение "Дия".

По словам премьера Дениса Шмыгаля, это экспериментальный проект. Глава правительства заявил, что "мы приняли постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме".

Проект позволит растаможить автомобиль "максимально удобно, просто и без всякой коррупции".

Сообщение МВД Украины:

Правительство разрешило будущим водителям дистанционно готовиться к экзамену по ПДД

Кроме того, водительское удостоверение теперь можно получить с помощью национального оператора почтовой связи или курьера.

"Речь идет об обеспечении права на дистанционную форму обучения по подготовке водителей с помощью единой информационной системы МВД. И о возможности получения через электронный кабинет водителя водительского удостоверения с использованием средств почтовой связи", – отметил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Согласно постановлению правительства, отныне подготовка, переподготовка и повышение квалификации водителей возможные онлайн. В частности, аккредитованное заведение должно проинформировать ближайший территориальный сервис МВД, что планирует обучать дистанционно, когда регистрирует список группы в едином государственном реестре МВД.

Дистанционное обучение по теоретической подготовке водителей должно осуществляться для групп в составе не более 10 человек. Если аккредитацию заведение теряет, то и онлайн-обучение приостанавливается.

Кроме того, предусматривается возможность получения по желанию лица заказанного через электронный кабинет водителя или приложение "Дия" удостоверений по использованию средств национального оператора почтовой связи или курьера. В условиях пандемии, вызванной острой респираторной болезнью COVID-19, это минимизирует контакты с другими людьми и поэтому является самым безопасным способом получения документов.