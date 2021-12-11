Может произойти худший сценарий, – Науседа о нападении России

Науседа заявил, что может случиться так, что реализуется худший сценарий. В частности речь идет о вероятном нападении России на Украину.

Соответствующее заявление президент Литвы сделал во время пресс-конференции 10 декабря. Это случилось после переговоров Джо Байдена и Владимира Путина.

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Может произойти худший сценарий со стороны России

Мы констатировали, что вероятность российской агрессии очень высокая, есть много признаков, которые показывают, что может исполниться и худший сценарий – военная интервенция на территорию суверенного независимого государства, – объяснил Науседа.

Именно поэтому, по мнению президента, страны "совместно должны сделать все, чтобы этого худшего сценария не было".

Гитанас Науседа рассказал, что он сказал президенту США, что действия России являются звоночком не только для Украины: "Это звоночек и для всего восточного фланга НАТО, страны Балтии тоже чувствуют прямую угрозу".

Поэтому президент Литвы объяснил, что они "договорились, что ответ США в военном смысле этого слова будет адекватным", и они могут рассчитывать на подкрепление в военном смысле", что позволит чувствовать себя более защищенными.

Однако президент Литвы объяснил, что их страна самостоятельно должна сделать все, чтобы для безопасности Литвы и региона не возникло дополнительных вызовов.

В случае угрозы от России важно единство НАТО

Гитанас Науседа, беседуя с Байденом, объяснил – в условиях военной угрозы от Кремля, важно единство НАТО.

Я повторил несколько раз: нельзя говорить о странах Балтии или о других членах НАТО без их участия. Подходящий, самый прозрачный формат, который обуславливает высочайшее взаимное доверие – это формат НАТО. И мы намерены в будущем интенсивно в этом формате работать,

– заверил президент.

Глава Литвы также объяснил, что:

сдерживание – лучшее средство, чтобы "уважали права независимых государств";

Джо Байден "берет на себя и необходимое лидерство, и сплачивает наши силы, чтобы был дан вполне четкий ответ и сделан ясный посыл агрессивным режимам".

"Ответ будет самым жестким, как выразился президент, вся мировая и даже европейская политическая архитектура очень сильно изменится, а характер санкций будет самым жестким", – подытожил Науседа.

Войска России возле границы Украины: основное

О войсках России возле украинских границ впервые заговорили американские СМИ в конце октября 2021 года.

Только через некоторое время украинская разведка подтвердила эти данные. Впоследствии министр обороны Алексей Резников объяснил, что на нашей границе уже более 93 тысяч человек российских военных.

Украинская разведка сообщила, что нападение России может состояться в январе – феврале 2021 года. В частности Кремль может попытаться взять Украину в "кольцо".

Владимир Путин, отвечая на вопрос о вероятном наступлении назвал вопрос "провокационным" и не дал ответа. Зато в Кремле жалуются из-за возможного расширения НАТО на Восток. В частности из-за перспективы вступления Украины в Альянс.

Однако Джо Байден заявил, что отказал требованиям Путина относительно Украины в НАТО. В частности президент США заявил, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами.

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