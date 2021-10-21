Может, создаст свою партию – "слуга" объяснил, почему Буймистер исключили из фракции

Людмилу Буймистер исключили из фракции "Слуга народа". Ведь ее слова и поступки очень расходились с мыслями политической силы.

Народный депутат была со всем несогласна. Об этом в авторской программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал "слуга народа" Алексей Устенко.

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Устенко: Это было логичное решение

Он пояснил, что Буймистер на многих публичных выступлениях часто говорила вещи, которые совершенно не совпадали с мнением фракции и законами, которые подавали коллеги.

Может, она свою партию создаст,

– сказал Устенко.

По его словам, нардеп со всем не соглашалась. Поэтому было логичное решение:

или чтобы она стала внефракционной;

или чтобы нашла себя в любой другой депутатской группе или фракции, где ей будет комфортно и где она сможет максимально воплощать свои законодательные инициативы.

"Но в любом случае если у нее с партией расходятся мнения, то логично (исключить ее – 24 канал)", – добавил "слуга народа".

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