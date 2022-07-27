Не как у россиян: военный эксперт спрогнозировал, как будет выглядет контрнаступление ВСУ
Только конкретные боевые действия покажут, каким будет контрнаступление Вооруженных сил Украины. Однако тактически оно точно не будет похоже на то, как ведут себя войска оккупанта.
Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал военный эксперт Денис Попович. Он предположил, как будет выглядеть контрнаступление ВСУ на Юге.
Внимание При первых штурмах Херсона россияне будут массово отступать, – советник главы МВД
По его мнению, нам не стоит ожидать каких-нибудь танковых прорывов или концентрации артиллерийских ударов на определенных участках фронта, как это нам демонстрировала российская армия.
Я думаю, что основной сценарий контрнаступления ВСУ как раз состоит в том, что мы будем бить по мостам, переправам, уничтожать склады и командные пункты,
– сказал он.
Следовательно, это заставит вражескую армию отойти от Херсона. Здесь как раз будет играть роль не численность украинской армии, а качество, уточнил специалист. Речь идет о точности артиллерии, использовании беспилотных систем и разведке.
Каким будет контрнаступление ВСУ: смотрите видео
Подготовка к освобождению территорий: последние новости
- Советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов сказал 24 каналу, что масштабное контрнаступление ВСУ на Юге уже не за горами. Во время него ВСУ не собираются использовать тактику, которой придерживается враг – уничтожение городов на 90%. Мы будем проводить некоторые операции, которые сейчас обсуждают, чтобы освободить наши территории с минимальными потерями.
- Уже вечером 26 июля стало известно, что ВСУ нанесли удары по крайне важному стратегическому объекту – Антоновскому мосту. Утром 27 июля это подтвердила представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
- В то же время пресс-секретарь ОК "Юг" заявляла, что контрнаступление в Херсонской области уже идет, но оно происходит в условиях тишины.