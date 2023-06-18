Спецоперация Запада: эксразведчик рассказал, при каких условиях могут ликвидировать Путина

Всем известно, что у Владимира Путина плохое здоровье, поэтому он особенно ревностно относится к нему, даже пользуется услугами двойников, чтобы, не дай Бог, не подцепить какой-нибудь вирус от своих собеседников. Однако во всем мире много людей, которые мечтают о ликвидации военного преступника, хотя до сих пор на это никто не решался.

Но подобным могут заняться иностранные спецслужбы в определенных критических ситуациях. Об этом 24 Каналу сообщил Николай Маломуж – генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Читайте Дед не в адеквате, – Гудков предположил, совершит ли Путин провокации на ЗАЭС

Подобной точкой кипения может стать реальная подготовка Путина к ядерной атаке.

Что произойдет, если Путин решит применить ядерку

В этом случае может быть произведена специальная операция силовиками Запада, считает экс-разведчик. Ведь это будет представлять угрозу не только Украине, но и всему миру.

Когда будет угроза ядерная всему человечеству, и США, Европе, и Китаю, и Турции – здесь все активизируются. Тогда спецслужбы будут прорабатывать варианты, как его устранить, если лидеры не смогут дожать, чтобы он этого не сделал, с помощью российской агентуры, ведь это большая работа,

– добавил Маломуж.

К тому же, он рассказал, что россияне разработали системы противодействия и уничтожения вирусов там, где находится их президент. Речь идет об электронных системах очистки воздуха, поэтому в Кремле считают, что реальных угроз Путину пока нет. Когда многие люди страдали Омикроном, были другие расчеты, что возможно прямое заражение и Путин может умереть. В настоящее время исследования, которые провели к тому же на других людях, опровергли эту информацию.

Маломуж рассказал, как могут ликвидировать Путина: смотреть видео

Путин активно использует двойников вместо себя