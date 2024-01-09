Такими мыслями с 24 Каналом поделился офицер ВСУ Тарас Березовец, подчеркнув, что никакие планы проведения тех или иных операций комментировать нельзя, но разрешено действовать в рамках заявлений, делаемых военно-политическим командованием.

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При каких условиях можно изолировать Крым

"Задача поставлена четкая. Возможно, кому-то кажется слишком амбициозным заявление относительно изоляции Крыма, о чем говорил президент. Однако это задача, которую можно выполнить", – сказал военный.

В начале января 2024 года президент Украины Владимир Зеленский в интервью с журналом The Economist сказал, что изоляция аннексированного Россией Крыма и поражение российского флота в Черном море станут основными приоритетами Вооруженных сил Украины в этом году. Изоляция – это взятие под постоянный огневой контроль на определенный участок. Пока не говорится об освобождении территории, но это вполне реально может стать предпосылкой для этого.

То есть изолировать украинский Крым от России можно при выполнении ряда ключевых условий:

предоставление Украине модернизированных типов вооружения. В частности, истребителей F-16 с современным оружием для них. Самолеты имеют улучшенные радары, на "родные" системы которых устанавливаются западные крылатые ракеты, предназначенные для уничтожения военных объектов, в частности Черноморского флота России;

ВСУ находятся на левом берегу Херсона менее чем за 100 километров до Крыма. Выйдя к Перекопскому перешейку, можно полностью взять полуостров под огневой контроль и перерезать сухопутный коридор оккупантам – это будет выполнение этой задачи.

Изоляция Крыма ставит вызовы России, которые она не сможет выполнить. Поскольку полуостров важен ввиду логистики, на которой завязана вся южная и другие группировки противника. Это сухопутный мост, который, безусловно, нужно разорвать.

Мы вывели из строя и уничтожили за 2023 более 20% Черноморского флота. Вот с уничтоженным ЧФ и перерезанным сухопутным коридором Крымский полуостров теряет свою стратегическую ценность минимум на 60%. С этого можно дальше вести разговоры и планировать следующие военные операции,

– подчеркнул Тарас Березовец.

Украина уничтожает Черноморский флот России